Victoria Abril: “A mí, ‘MasterChef’ me ha salvado la vida”

La nueva edición de “MasterChef Celebrity” se ha presentado hoy en el Festival de Vitoria de Televisión (FesTVal) con la presencia de todas las estrellas que cocinan este año en los fogones de Televisión Española y Shine Iberia. Verónica Forqué, David Bustamante, que no pudo acudir, Vanesa Romero, Yotuel Romero, Terelu Campos, Eduardo Navarrete, Samantha Hudson, Carmina Barrios, Victoria Abril, Julian Iantzi, Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López, Arkano y Tamara hicieron las delicias para el público de Vitoria.

Victoria Abril era una de las más esperadas y no ha dudado en contar cómo lo ha pasado en la pandemia y cómo el programa ha conseguido sacarla de un estado lamentable. “Mi historia es que me lo ofrecieron hace tres años dije que no estaba preparada. Dos semanas antes de empecer el programa me lo vuelven a proponer y yo que estaba ya en plan terapia culinaria en casa en Málaga intentando agarrarme a los alimentos, que es el mejor medicamento que hay, le dije sigo sin estar preparada y para que veáis que es verdad voy a Madrid y os hago la prueba para que veáis que no lo estoy”, le cuenta a este diario.

Pero no contaba con la astucia de Shine Iberia que le propuso hacer lo que quisiera y lo hizo con “un plato que yo sé hacer muy bien que es el en blanco, y me vine pa arriba me salió estupendo, me dieron el aprobado y me dijeron que estaba preparada y que había concursantes mucho más peor que yo y que valía la pena y dije, para adelante”.

La decisión fue acertada para la actriz que confiesa que “me apetecía agarrarme a la comida, a los ingredientes que es el primer medicamento, sobre todo necesitaba recuperar mi salud mental y nada como la terapia “MasterChef” , porque son 18 horas al día en la que nada existe salvo lo que tienes que hacer y lo que tienes que resolver, cada día sepas o no sepas hacerlo y eso ha sido para... ven a la terapia ‘MasterChef” y cúrate”.

La actriz revela que su paso por el concurso “no solamente es pedagógico y aprendes a cocinar y tus hijos empiezan a estimarte por fin después de más de 50 años de cine y no te hacen ni caso pero dices que vas a “MasterChef” y de repente... Como si hubieras ganado el Goya. Yo he ganado muchos premios y les ha dado igual, pero ahora, participar en esto... a mis hijos no me han enviado tantos mensajes, todo lo que cocinaba en casa se lo mandaba para ganar puntos”. La vuelta a la realidad ha sido milagroso porque “el hecho de trabajar con 16 personas cada día, verlas, tocarlas, abrazar, yo estaba demasiado carente de afecto familiar y amistoso que no hemos podido amar”.

Cuando nos interesa saber en qué consiste el cambio que ha supuesto para ella participar en el talent, Abril explica que el espacio “me ha curado de una depresión enorme que arrastraba desde el 2020, una angustia, con ganas de morirme”. Reconoce que ”las secuelas de la pandemia han sido muy duras, sobre todo en Francia, porque aquí no os dais cuenta. El segundo año de pandemia me vine a España porque no podía más”. Quiso dejar claro que “MasterChef” “me ha salvado la vida”.

Durante los agradecimientos en la presentación en el FesTVal, Victoria Abril ha querido dedicar un momento a agradecer a Macarena Rey y Televisión Española por “no haberme sacado del programa y aguantar” tras sus polémicas declaraciones de las que pidió perdón relacionadas con la pandemia.