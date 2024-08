Adiós a Eduardo Sayas, el "padre" de Kortajarena y Velencoso

El fallecimiento el pasado miércoles de Eduardo Sayas, dado a conocer en Instagram por la agencia de modelos que fundó en 2013 en Barcelona, Sight Management, ha supuesto uno de las sorpresas más desafortunadas que se podía llevar el sector de la moda este año. La figura de este agente ha sido una de las más destacadas en los últimos veinticinco años en nuestro país, siendo el responsable de encontrar «new faces», como se denomina a los rostros nuevos que llegan a la moda, que han conquistado las pasarelas. De su mano, carreras como las de Jon Kortajarena, Andrés Velencoso y Oriol Elcacho alcanzaron la cima de la moda. Nunca un modelo (y menos masculino) español había llegado tan arriba: la época dorada en la que el top bilbaíno acaparó prácticamente todas las campañas que uno se podía encontrar fue uno de los momentos de más éxito que se recuerdan en los últimos tiempos.

Xavier Serrano, que fue otro de sus descubrimientos, respondía ayer a La Razón de esta manera: “Él fue el que me paró por la calle, me descubrió y me dijo que yo iba a ser un top model. Creyó en mí y yo le debo todo. Cuidó mi carrera y fue él quien consiguió colocarme en las mejores agencias y con los mejores clientes. Para que la gente se haga una idea, a la semana de firmar con Sight ya había fichado por IMG Nueva York, que es la mejor agencia del mundo, y Elite París. Sin haber hecho yo ninguna foto ya me supo colocar, porque cuando él decía algo, todo el mundo le escuchaba. Tenía muchísimo poder fuera”.

Eduardo Sayas ha sido uno de los grandes agentes de modelos de nuestro país”, asegura Mateo Carrasco López-Jurado, director de la revista RíTodos los grandes modelos desde principios de los años 2000 estaban representados por ía un ojo muy bien educado sobre lo que la moda demandaba en cada una de sus diferentes etapas y siempre supo adaptarse con agilidad a todos los cambios que ha ido sufriendo nuestro sector. Además, era un gran empresario, que supo extender su visión a otros sectores de la moda, como la producción”.

Ese ojo tan entrenado lo formó, por una parte, durante su etapa como modelo, pero también durante el tiempo en el que estuvo trabajando con Francina Díaz en la prestigiosa agencia que montó esta mujer que destacó en la moda de los años 70, trabajando con grades como Pedro Rodríguez: Eduardo fue una gran persona que lo dio todo por la moda en España, descubriendo a grandes modelos. Queremos transmitir de todo corazón nuestro más sincero psame a toda su familia y a todo el equipo de Sight Management en un momento tan complicado”, comunicaban desde esta agencia.

Tras un tiempo aprendiendo la profesión, decidió lanzarse por su cuenta, enfocándose, sobre todo al hombre: Tras conseguir algo de experiencia en la industria, descubrí que había un hueco en el mercado. Las marcas de moda estaban invirtiendo cada vez más en las colecciones masculinas y el inters por los modelos masculinos se estaba desarrollando cada vez más”, aseguraba en una entrevista en Male Model Scene en 2016. Ahí es donde encontró un sector en crecimiento que iba a demandar rostros nuevos que representaran la nueva masculinidad del siglo XXI. Y así llegaron Kortajarena, Elcacho o Velencoso, la gran triada de tops que dio

durante esos años nuestro país, pero también otros nombres como Antonio Navas o el propio Serrano, el chico que conquistó a Dolce & Gabbana y que se despedía de l en Instagram con estas palabras: Gracias, gracias y gracias. Te quiero”. ómo olvidar, cómo no agradecerte todo. Siempre estarás con nosotros, descansa en paz”, publicaba por su parte en redes sociales Oriol Elcacho, el modelo que gracias al trabajo de Sayas llegó a ser una de las imágenes más importantes en la historia de Ralph Lauren.

Sabía perfectamente lo que quería en todo momento y lo que esperaba de cada modelo, así que no se andaba con rodeos: si tenía que decir algo que no te gustase, te lo decía y se quedaba tan tranquilo”, recuerda Carrasco. Fue un hombre que vivió la poca dorada de los top models y el boom de las agencias de modelos en Españl fue el creador del escuadrón de tops españoles que se convirtieron en iconos: Kortajarena, Elcacho y Velencoso. Eduardo sabía que era una persona influyente en nuestro sector y eso se notaba cuando hablabas con l”.

Tras conocer el fallecimiento de Sayas, las redes se llenaron de mensajes de condolencia. Por supuesto, al poco de conocer la noticia, Andrés Velencoso publicó su duelo en su perfil de Instagram y anotó: Siempre estarás con nosotros, Edu”. Algo similar hizo el muso durante años”, escribía el top francés. Rafael Medina, Alejandra Prat, Ariadne Artiles, Minerva Portillo, Vanesa Lorenzo, Fonsi Nieto, Blanca Romero, Mar Flores o Fiona Ferrer son otros de los nombres que también se han querido sumar a la despedida cariñosa de este hombre que siempre supo tener una visión un paso más.

Uno de los últimos grandes logros, por ejemplo, de su grupo, formado no solo por la empresa Sight Management Studio, sino tambin por Lighthouse Production, una agencia de producción audiovisual y representación profesional de artistas del sector, y Clear Management, una agencia de modelos boutique, fue el descubrimiento de Adrián Planas. El joven modelo, perteneciente a la conocida familia Planas (es nieto del cirujano plástico Jaime Planas, de la prestigiosa Clínica Planas de Barcelona), fue el único español presente en el icónico desfile de la firma Dior en las pirámides de Egipto, consiguiendo así en un tiempo rcord (en 2022 solo contaba con 17 años), una carrera de vértigo.

La moda de nuestro país pierde con l, además de un gran “bon vivant” (en palabras de Xavier Serrano), a uno de sus bastiones más destacados que consiguió que se tuviera muy en cuenta el nombre de España en el extranjero. La moda cambia de temporada en temporada, pero hay nombres que nunca olvida y el de Sayas, seguramente, será uno de esos.