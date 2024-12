Aída Nízar, "confiada" ante las diligencias previas a Íñigo Errejón

«Es una buena noticia. Las mujeres y hombres acosados no deben tener jamás miedo, sea quien sea el acosador, porque existe la Justicia. Aunque sea muy lenta, que se armen de valor y denuncien. Solo le pido a Dios que el juez sea valiente y que quiera tomar declaración a una mujer como Aída Nízar, porque precisamente esto debería hacer que los legisladores se planteasen que los delitos sexuales jamás prescribiesen», comenta la televisiva Aída Nízar, tras conocer que el juzgado número 11 de Barcelona ha admitido a trámite las diligencias previas contra el exportavoz de Sumar y fundador de Podemos, Íñigo Errejón por una denuncia por agresión sexual presentada hace ahora un mes.

Hace unos días se supo que eran los juzgados catalanes los que se iban a encargar de este asunto, ya que no eran competencias de los de Marbella, donde reside Nízar, ya que los hechos denunciados habrían tenido lugar en el mes de mayo de 2015 en el Auditorio de la Universidad Complutense de Madrid, durante un acto que ella cubría para una revista catalana y en que coincidió con el político.

Aída Nízar Gtres

Aída rememora los hechos acaecidos hace nueve años en un acto de Unidas Podemos. Presuntamente, el político se acercó a ella de manera inapropiada, abrazándola con fuerza y haciéndole comentarios incómodos. «Me dio un azote en las nalgas, pero no uno cariñoso, sino lascivo, me baboseó la cara y con esa carita de gafitas de sádico, me arrulló para que notara que tenía una erección». Según nos relata en esta entrevista: «Me están llegando denuncias de algunos hombres a los que también acosó y aterrorizó. Él que es un depravado sexual no atiende al género, le da igual una cosa que otra. Nutre su ego con aterrorizar».

En la denuncia cursada en Marbella, la televisiva mantiene que «el acoso se hizo en presencia de otras figuras públicas. Me hizo sentir humillada y vejada. Cómo sería, que mi jefe Ramón, director de la revista para la que yo trabajaba entonces, me dijera: ¿Aída por qué te has ido tan pronto del acto? Y yo le contesté: No se te ocurra volver a mandarte a un acto donde este salido baboso esté presente. Me ha hecho sentirme tan mal que me he tenido que ir». La exconcursante de Gran Hermano hizo constar en su denuncia que Errejón se abalanzó sobre ella, diciéndole que «era más guapa en persona», abrazándola, «pegándola a sus partes», hasta el punto de que ella notó «que tenía una erección». Según la denuncia interpuesta la tarde del 28 de octubre ante agentes especializados de la UFAM de la comisaría de la Policía Nacional en Marbella, el político le hizo sentir «humillada, vejada, baboseada y repugnada». «Fue al finalizar el acto cuando Íñigo Errejón se abalanzó sobre mí, y me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógadas políticas, todo esto mientras abrazaba con fuerza hacia sus partes [...] Me besó en la mejilla derecha, dejándome restos de saliva a la vez que me pedía que le diera mi teléfono», detalla Nízar en su escrito.

La colaboradora añade que «son muchas las víctimas y tenemos que ser valientes. Doy gracias a mi brillante abogado, Jesús Bernardo Sáez, por el impulso que junto al brillante procurador, el señor Montero, están haciendo que mi causa, prospere», zanja.