Marta Sánchez defiende a Íñigo Errejón: “También hay mujeres que no respetan a los hombres”

La opinión pública está consternada al conocer las fechorías de las que se le acusa a Íñigo Errejón. Son muchas las mujeres que le han señalado como supuesto “agresor sexual”, habiendo él reconocido algunos de los hechos ante la cúpula de Sumar, partido de la que era portavoz y el cual ha abandonado. El debate está en la calle y todos quieren opinar. Los hay que atienden a las evidencias y escuchan los testimonios de un centenar de mujeres que narran episodios duros que les han causado traumas tras conocer al político. Es el caso de la actriz Elisa Mouliaá y la colaboradora Aída Nízar, las primeras en presentar denuncia en comisaría, la cual ya ha sido admitida a trámite. Pero también hay quienes prefieren no escuchar a estas mujeres, a poner en duda sus denuncias y el calvario que dicen haber sufrido. Podría ser el caso de Marta Sánchez, que dice no tener ningún problema con Íñigo, a quien no conoce personalmente, subrayando la idea de que los hombres también sufren lo suyo. Quizá no era el momento adecuado para hablar del dolor de él, cuando son ellas quienes le señalan.

Marta Sánchez acudía como invitada a los Premios Mujer Hoy y posó sonriente ante las cámaras en el photocall. Ahí la esperaban los periodistas, que suelen realizar preguntas sobre sus proyectos profesionales y los avatares de su vida. También sobre los temas más candentes de la actualidad, como es la catástrofe que está suponiendo la DANA a su paso por la geografía española, así como la polémica salida de Íñigo Errejón de la política acusado de “agresión sexual”, entre otras supuestas fechorías. Al salir el tema sobre el que fuese mano derecha de Pablo Iglesias y el nombre de sus denunciantes, la cantante ha querido ser cauta con sus declaraciones, aunque al final ha terminado por liarla: “Es muy delicado esto, en un sitio como este tampoco me voy a explayar, pero también hay muchas mujeres que no respetan a los hombres”, sentencia.

La cantante reconoce que “hombres maleducados hay en todas partes”, cuando le llega el turno de hablar de Íñigo Errejón y las feas acusaciones de supuestas agresiones sexuales a decenas de mujeres que ahora se están movilizando. Quizá la idea de considerar este tipo de agresiones como “mala educación” no le haya favorecido, como así le han indicado en redes sociales muchos usuarios. Pero peor ha sentado que ponga de relieve que “hay muchas mujeres que no respetan a los hombres”, cuando se plantea precisamente el caso contrario, el cual mantiene a los españoles en shock, al caérseles un mito que durante los últimos años ha sido uno de los grandes defensores del feminismo desde la cúpula política. Una decepción para las mujeres que habían depositado en él las esperanzas de cambio que, tras desvelarse las denuncias, observan horrorizadas que una vez más se ha utilizado su causa para lograr votos, pero que de puestas para dentro no eran, ni mucho menos, respetadas ni bien tratadas.

Marta Sánchez. Gtres

Pese a todo, Marta Sánchez cree en la justicia y entiende que “cada uno es dueño de sus actos”, llevando como lema “no las hagas, no las temas”. Con ello emplaza a los jueces pronunciarse sobre lo sucedido y no ser ella quien juzgue. Eso sí, sus palabras quizá hayan sido malentendidas en redes o suponga la evidencia de un pensamiento real. Y es que después de que cargue contra las mujeres justo cuando se señala a un hombre, les recuerda a muchos lo sucedido tiempo atrás en ‘Espejo Público’, cuando se sentó a hablar de feminismo. No estuvo muy acertada al quejarse de la batalla que ve ahora entre ambos géneros y defendiendo que “no todos los hombres son malos”. Claro está, pero sí los hay malos, de ahí la protección que busca el feminismo para todas las mujeres, incluso para las que niegan la evidencia. Un movimiento social que Marta definió en el programa de Susanna Griso como “radical” y que estaba siendo “llevado al extremo”. Unas palabras que repitió después en el podcast de Vicky Martín Berrocal y que ya le costó la polémica y el escarnio público. Al menos se mantiene firme en sus ideales, aunque vea que no casen con la mayoría.