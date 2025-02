Alba Carrillo y su comentario subido de tono sobre Fidel Albiac

Rocío Carrasco ha estado mucho tiempo alejada de los platós de televisión, especialmente de aquellos más polémicos. Su salida de Mediaset le abrió las puertas a mostrar sus dotes como repostera en ‘Bake Off: famosos al horno’, pero regresó a sus quehaceres más allá del foco. Pero este lunes ha reaparecido, aunque mediante conexión telefónica, con el programa de TVE ‘Mañaneros’. La magia la ha obrado su buena amiga Alba Carrillo, quien se está ganando su puesto como colaboradora del programa. La mujer de Fidel Albiacse ha comprometido a acudir la semana que viene al plató, aceptando la propuesta lanzada por Adela González. Se estrechan lazos que bien podrían dar sus frutos en un futuro, que ha sido facilitado por Alba Carrillo, quien ha encontrado en Rocío una amiga incondicional.

Así se lo ha hecho saber en directo ante sus compañeros y la audiencia, aunque la idea no fue del todo suya: “Me están diciendo que te diga algo bonito, pero es que yo te lo digo siempre. Te quiero y eres una de mis mejores amigas. Tienes un regalo de hombre al lado, es que le amo, te lo juro. Baila bien y lo hace todo. Toca la guitarra, toca el piano, toca todo, menos a mí, de momento, pero ya surgirá”, le ha soltado a modo de broma que su amiga desde el otro lado del teléfono ha respondido con risas. Un comentario que ha sorprendido a propios y extraños, pues bien es sabida la amistad de la colaboradora con la que fuese su compañera en ‘Hable con ellas’, sino también con su marido, Fidel Albiac.

Hace unos meses atrás, Alba Carrillo reconocía que no había tenido mucha suerte en el amor. Sí que ha vivido grandes historias, pero iguales han sido algunas de sus rupturas. En verano del año pasado decía estar “soltera y abierta a encontrar el amor”. También dibujaba cómo sería su hombre ideal y este era Fidel Albiac: “Me encanta. Es el hombre que me hubiera gustado conocer a mí. Es que es divertido, es que es simpático, cariñoso, todos los días me llama, me cuida, me ayuda”. Su amistad es fuerte, pero siempre teniendo presente a Rocío Carrasco, con el que dice que forman “un tándem perfecto”. De ahí que al ver la felicidad de su amiga y la suerte que tuvo al elegir compañero de vida con “una persona así que te entienda, que te comprenda, que te quiera, eso quiero yo”.