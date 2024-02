Alba Muñoz, ex mujer de Antonio Tejado: “Me daba miedo dejar a nuestra hija con él”

La detención de Antonio Tejado ha causado una gran conmoción para sus más allegados, que no esperaban nada de esto. Sin embargo, hay muchos detalles, tanto del asalto a la casa de María del Monte como de la relación familiar que tenía Tejado, que aún no han salido a la luz. Este mismo lunes se ha pronunciado Alba Muñoz, ex mujer de Antonio Tejado y madre de su hija, sobre su ingreso en prisión provisional.

Durante sus declaraciones ha indicado que “esto se me escapa de todo lo que yo hubiese podido imaginar” y a pesar de todo lo que había acontecido “no es el momento de echarle tierra como padre”, zanjaba cuando este lunes Pepe del Real le preguntaba sobre la relación con su hija.

Ahora parece que ya ha llegado el momento de indagar en esa jugosa veta y Alba Muñoz ha concedido una entrevista para la revista “Lecturas” en la que detalla algunos de sus mayores miedos, como era “dejar a nuestra hija con él”. Ha sido Luis Pliego, director de la mencionada revista, quien este martes ha acudido a “TardeAR” para dar en exclusiva un adelanto de lo que se podrá ver este miércoles en su entrevista. “La entrevista fue el lunes. Él acababa de ingresar en prisión. Fue una hora y media de llanto, de catarsis. Alba es una mujer todavía rota que no se ha recuperado de ese matrimonio. Llega a decir que a lo mejor la cárcel le puede venir bien para quitarse de en medio un tiempo. Tiene pinta de que va a ser largo”, comenzaba diciendo en el programa de Ana Rosa.

Antonio Tejado junto a su hija redes sociales

Se trata de una de las entrevistas más duras que ha ofrecido la ex mujer de Tejero en la que, además, desmiente que la relación que el sevillano mantenía con su tía María del Monte fuera tan cercana como se está afirmando: “Alba es una mujer totalmente rota, no se ha recuperado de esa relación. Hay parte de la entrevista que decidimos omitir por un tema legal. Ella cuenta que en los 5 años que estuvieron casados la relación con María del Monte era más bien fría”.

De hecho, uno de los momentos más impactantes de la entrevista es cuando cuenta que se enteró del arresto porque se lo dijo su hija. Después de eso ha tratado por todos los medios que esta se mantenga al margen de las últimas actualizaciones del caso: “La hija, desde hace años, está en tratamiento psicológico por las cosas que vivió en casa. Ella no lo ha hecho, pero sabe que debería. Ella sabe que está en un síndrome de Estocolmo”, concluía Luis Pliego.