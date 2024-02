Alba Muñoz, ex mujer de Antonio Tejero, impactada por los recientes acontecimientos: “Todavía lo estoy asimilando”

María del Monte y su mujer Inmaculada Casal han regresado al foco mediático después de que saliera a la luz la evolución de su caso. El pasado mes de agosto ambas fueron asaltadas en un robo a su propio domicilio del que ahora se cree que Antonio Tejado, sobrino de la cantante, es el "autor intelectual". Desde un primer momento lo sucedido despertó la sospecha de la pareja, ya que dio la impresión de que los ladrones sabían exactamente donde estaban los objetos de valor, hablamos en concreto de una caja de enseres personales de María del Monte de cuya existencia pocos sabían. Sin embargo, ha sorprendido a todos que el propio sobrino de la cantante, con el que siempre ha tenido una buena relación y mejor conexión, haya sido vinculado con la organización criminal que orquestó este golpe.

Una de las peores maneras de conocer la noticia, en caso de ser familiar o tener un estrecho vínculo con el arrestado, es mediante las redes sociales. Ha sido el caso de su ex mujer, Alba Muñoz, que se ha pronunciado a través del periodista Pepe del Real, algo que “no ha sido plato de buen gusto”. Se debe recordar que ambos tienen una hija en común, pero que, aunque su relación es cordial, han sabido mantener las distancias para que Alba no tuviera que hacer frente al foco mediático, algo que a la luz de los acontecimientos resulta imposible.

“Sé que para Antonio no están siendo tiempos fáciles, que no está en su mejor momento”, ha proseguido poniéndose en su lugar, pero aún tiene que asimilar lo que ha pasado porque “esto se me escapa de todo lo que yo hubiese podido imaginar”. La relación existente entre ambos puede que no sea la mejor, pero mantienen un respeto y cariño mutuo, dado que cuando Pepe del Real le preguntó sobre cómo había actuado en los últimos años como padre ha zanjado que “no es el momento de echarle tierra como padre”.

“Antonio ha pasado una época difícil, quiero pensar que realmente ha sido así y que por eso no ha estado todo lo que tenía que estar. Quiero pensar que una mala compañía y una mala decisión han hecho que esto le salpique”, siguió relatando al periodista sin disimular su desconcierto.

Este lunes 12 de febrero a medio día, según revela el “Diario de Sevilla”, el juez de instrucción número 16 ha acordado el ingreso de Antonio Tejado en prisión provisional, comunicada y sin fianza por ser el “autor intelectual” del crimen y “suministrar información de las víctimas al resto de la organización”.

La familia de Antonio Tejado reacciona a su detención Europa Press

Se trata del proceso judicial para una investigación que lleva cinco meses en marcha y en la que tenían teléfonos pinchados de los principales sospechosos, incluido el de Antonio Tejado. En los próximos días se sabrá más, pero la investigación está muy atada. Desde el primer momento el asalto a casa de la cantante llamó la atención por presentar algunas particularidades que solo alguien del entorno podría haber cometido: entraron por el único punto en el que no había cámaras y supieron dónde estaba el cofre con los enseres personales de la pareja. Ahora, José Antonio Avilés ha mostrado un nuevo punto a tener en cuenta en el programa “Así es la Vida”. Resulta que la manera en la que habrían maniatado a la pareja no pasó desapercibida y es que “lo hacen de una manera muy delicada. Días antes María del Monte e Inmaculada se habían ido de viaje. Entonces los ladrones esperaron a que ellas volvieran a casa porque sabían que lo que había estaba dentro de la caja fuerte y necesitaban el código”, relata Avilés.