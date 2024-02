Habla la abuela de la hija de Antonio Tejado: "Estamos hechos polvo, la niña está en una edad complicada"

Antonio Tejado ingresó este lunes en prisión provisional tras ser arrestado por la Guardia Civil en Sevilla. Se le acusa de varios delitos, entre los que se encuentran robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas. Además, se investiga su posible implicación en el asalto a la vivienda de su propia tía, la cantante María del Monte, del que habría participado en calidad de "autor intelectual".

Su detención ha caído como un jarro de agua fría sobre toda la familia, impactada por los complicados derroteros que ha tomado la vida de Tejado en los últimos meses. Preocupan especialmente los dos hijos que tiene el sevillano, el mayor, de dieciséis años y fruto de su matrimonio con Rosario Mohedano; y la pequeña, de doce años, a la que tuvo con Alba Muñoz, su segunda mujer. Se trata de dos menores en plena adolescencia, una edad ya de por sí difícil que no ayuda en absoluto a sobrellevar este bache.

"Ya te puedes imaginar… Estamos mal, muy mal. Estamos hechos polvo", comienza diciendo a LA RAZÓN Eva, madre de Alba Muñoz. Quien esto escribe percibe su malestar en su frágil tono de voz, que recalca la preocupación por su nieta: "Es una niña en una edad muy complicada, no está siendo fácil". Al parecer, la menor se enteró a través de las redes sociales del mal destino de su padre.

Antonio Tejado en una imagen de archivo Gtres

Además, la exsuegra de Antonio Tejado sostiene que, aunque las actividades cuestionables de Tejado estaban en boca de todos, no había imaginado que podía llegar tan lejos. "Nunca jamás en la vida nos hubiéramos esperado esto", lamenta, aunque haciendo hincapié en la presunción de inocencia del padre de su nieta.

Una postura muy diferente a Candela Acevedo, otra de las mujeres que conforman la larga lista de exparejas de Tejado. En cuanto se dio a conocer su detención, LA RAZÓN se puso en contacto con ella, quien manifestó al otro lado del teléfono que "Antonio pasó por mi vida, pero ya está todo olvidado. No sé nada de él, ni me interesa. Tuve un juicio contra él y lo perdió. No te puedo contar detalles, porque no se hizo público y es algo privado, pero desde entonces no sé nada de él, ni quiero. A mí ya no me sorprende nada malo de lo que haga, después de todo lo que he vivido con él…".

Su día a día en prisión

Tejado se encuentra en un módulo de respeto de la prisión de Sevilla I, en la que solo los presos muy peligrosos cuentan con una celda para ellos solos. El resto, como es su caso, han de compartirla con otro recluso. Se trata de habitáculos de 6x3 metros con un muro de media altura que separa el inodoro del resto de la estancia, que tiene una litera y una pequeña mesa auxiliar.

El día en Sevilla I comienza a las 8:00 horas de la mañana, con el primer recuento de reclusos. Después se sirve el desayuno, y a las 9:30 horas comienzan las actividades a las que los internos pueden adscribirse, que suelen ser culturales, deportivas o académicas.

Exterior de la cárcel Sevilla-1

A las 14:00 horas, tras el almuerzo, los presos regresan a sus celdas y descansan hasta las 16:30, cuando llega el momento de bajar al patio. La cena se sirve a las 19:15, y los reclusos regresan a sus habitaciones entre las 20:15 y 20:30, a la espera de realizar el último recuento, a las 21:30 horas.

En cuanto a las visitas, Tejado podrá ver a amigos y conocidos a través de un cristal templado. En el caso de familiares directos, sí se permite el contacto durante las visitas, y, como en el resto de prisiones españolas, se permite solicitar un vis a vis con la pareja. Además los presos de Sevilla I pueden realizar un máximo de diez llamadas a la semana, sin exceder los cinco minutos de conversación en cada una de ellas.