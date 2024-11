Alejandra Rubio lanza un comunicado en medio de los rumores de crisis con Carlo Costanzia

De acuerdo con "20 Minutos", desde donde informan que según fuentes cercanas a la colaboradora de "Vamos a ver", Alejandra Rubio, "su relación con el padre de su futuro hijo es cada vez menos sólida, las discusiones son constantes y las diferencias entre ellos son más que notables". El motivo que habría detonado esta tensión y supuesto distanciamiento es que "tanta presión ha hecho saltar la tranquilidad también entre la pareja", en referencia a la compleja situación que afronta el padre de Carlo Costanzia.

Alejandra Rubio ha dado un golpe sobre la mesa en forma de comunicado publicado a través de su perfil de Instagram, donde acumula cerca de 340 mil seguidores en el que exige prudencia a la hora de compartir detalles de su vida. "Cada día me levanto con titulares falsos de medios digitales dirigidos hacia mí y mi entorno, refiriéndose a mi embarazo, mi relación, mis relaciones familiares… Ya no me creo nada de lo que leo", comienza el texto.

En su alegato, Alejandra Rubio también se ha referido a los bulos que han surgido a raíz de la tragedia en Valencia. Una desinformación que ha salpicado a varios famosos que han ido a trabajar como voluntarios en la zona cero de la catástrofe: "Influencers increpados con falsedades mientras ayudan en la terrible tragedia ocurrida en Valencia, noticias tergiversadas, manipulación de declaraciones para obtener más clics… Sinceramente, esto me parece una verdadera locura. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por tener más visitas en sus páginas?", se pregunta.