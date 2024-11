Alejandra Rubio niega a la Fiscalía y defiende a su suegro, en medio de una crisis con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio está en el punto de mira desde que se conoció su romance con Carlo Costanzia. Su relación comenzó a principios de año y desde el mismo instante en que se mostró su primer beso en la portada de una revista, muchos aventuraron que durarían apenas unas semanas. Ahora esperan su primer hijo en común, el cual fue concebido en sus primeras citas, mientras su relación, a poco de cumplir el primer aniversario, sigue señalado como en contante crisis. Y es que una vez más la pareja tiene que hacer frente a los rumores que apuntan que están atravesando un bache y que sus discusiones son fuertes y habituales. Una delicada situación personal a pocas semanas de la llegada de su primer hijo, a la que se suma la imputación del futuro abuelo, Carlo Costanzia padre, investigado por la Fiscalía de Turín por supuestamente haber facilitado que sus hijos consiguiesen un teléfono móvil en prisión, entre otros movimientos que han despertado las suspicacias de la justicia italiana.

Carlo Costanzia padre, en una imagen de archivo Gtres

La hija de Terelu Campos no puede mantenerse callada al respecto en su papel de colaboradora de ‘Vamos a ver’. Su trabajo es comentar la actualidad de la crónica social, de la que ella es protagonista. Los Costanzia tienen serios problemas judiciales, con sus cuñados en prisión, su suegro imputado y su novio, futuro padre de su hijo, tratando de dejar atrás sus propios líos judiciales. Alejandra Rubio ha defendido la inocencia de su suegro, al menos sí hasta que el juez se pronuncia al respecto atendiendo las pruebas que pesan en su contra y dicte sentencia: “Decir que mi suegro está hasta no sé qué de mierda cuando no es así...”. Y es que ella matiza que lo publicado en la prensa italiana es reflejo de “lo que dice la Fiscalía, pero no tiene nada que ver con ningún móvil. Es lo que dicen, luego se tendrá que demostrar”.

La colaboradora se lleva muy bien con el padre de su pareja, de ahí que se encuentre en una delicada situación. Quiere hablar porque forma parte de su trabajo, pero no quiere decir nada que complique su horizonte judicial: “No voy a hablar de lo que habla en mi casa, es mi familia política”. Se siente atada de pies y manos, reconociendo que “a mí también me duelen estas cosas”, más cuando tiene la firmeza de que Carlo Costanzia padre no ha hecho nada mala y confía en su inocencia: “Mi suegro está bien, no tiene nada que ver con ningún móvil, como aclaré ayer. Está preocupado, porque no es bueno para nadie. Estamos a la espera de que salga el juicio. Esto lo ha dicho la Fiscalía. Hay que mirar muchas cosas”, sentencia sobre este tema delicado, en el que parece estar bien informada y apoyando a su familia política.

Alejandra Rubio ¿en crisis con Calo Costanzia?

Ante este panorama, desde ’20 Minutos’ se aseguraba que entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia “la relación es cada vez menos sólida, las discusiones son constantes y las diferencias entre ellos son más notables y que tanta presión ha hecho saltar la tranquilidad también entre la pareja”. Ya son muchos los que se suman a aventurar que están al borde de la ruptura, pues la presión familiar y los nervios de la inminente llegada de su primer hijo les ha llevado al límite. No es al menos lo que mantienen la pareja. Continúan compartiendo su día a día y sumando hitos, como el de este fin de semana en el que han realizado el tradicional baby shower de su retoño con su familia. Optan por el silencio como mejor respuesta a los rumores, cansados de tener que hacerlos frente casi semanalmente.