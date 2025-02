Alejandra Rubio, muy tajante, desvela si ha prohibido ir a Carlo Costanzia a "Supervivientes"

Carlo Costanzia no será concursante de la próxima edición de "Supervivientes". Fue el propio hijo de Mar Flores el encargado de desmentir esta información a través de un story de Instagram junto a Alejandra Rubio, en el que la pareja se reía de su supuesta participación en el reality de Mediaset.

Ahora, parece ser que el yerno de Terelu estaría ahora en negociaciones con "Bailando con las estrellas", información que desveló en exclusiva "Yotele" y que confirmó Belén Esteban ayer en "Ni que fuéramos Shhh".

Alejandra Rubio responde tajante a los rumores de que Carlo Constanzia irá a 'Supervivientes' Europa Press

Muchas voces han apuntado que el motivo por el que Carlo Costanzia habría declinado ir a "Supervivientes" por prohibición de Alejandra Rubio, su pareja. Ante estos rumores, la hija de Terelu no ha tenido más remedio que dar un paso al frente y pronunciarse sobre el asunto.

Muy tajante, la nieta de María Teresa Campos ha desmentido que le haya prohibido ir a Carlo a "Supervivientes". "Mira, yo tomo mis decisiones, él toma sus decisiones. Somos una pareja, pero eso no significa que seamos personas que... No lo sé. Cada uno hace su vida, no entiendo, si él quiere ir, irá, si yo quiero ir, iré, las tonterías están de más y de menos", ha explicado Alejandra Rubio. Además, se ha reafirmado en su postura y ha afirmado que nunca se ha puesto en la tesitura de que su novio participe en un reality show. "Es que no me he puesto en esa situación porque no ha habido esa situación, entonces el día que pase, pues os diré", ha declarado sobre el asunto.