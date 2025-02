Carlo Costanzia rompe su silencio a una semana del juicio contra sus hermanos por intento de asesinato

Se espera que el próximo 19 de febrero dé comienzo en Italia el juicio contra Pietro y Rocco, hermanos por parte de padre de Carlo Costanzia. Se enfrentan a un delito de intento de asesinato por los hechos ocurridos el pasado 18 de marzo, cuando supuestamente agredieron a la víctima con un arma afilada de grandes dimensiones, provocándole graves heridas.

Un escándalo sobre el que la familia apenas se ha pronunciado, siguiendo el consejo de sus abogados y dejando trabajar a la Justicia. De hecho, a pesar de sus múltiples entrevistas en televisión y revistas del corazón, Carlo Costanzia ha dejado clara en varias ocasiones su aversión a la prensa de crónica social -curiosamente, la misma en la que su pareja y madre de su hijo trabaja-, evitando responder a las preguntas de los reporteros.

Sin embargo, en esta ocasión sí ha roto su silencio sobre los rumores que le situaban en la edición de 2025 de “Supervivientes”. Por más que él y Alejandra Rubio lo nieguen, hay quien sigue empeñado en afirmar que el hijo de Mar Flores podría formar parte de la tanda de concursantes del reality show, algo que, nuevamente, él mismo se ha encargado de desmentir.

“Siguen inventando noticias. Pueden decir lo que quieran (...) No, no. Ya lo he dicho 20 veces que no. Pueden decir otras 50, que no. No se quien lo ha dicho, seguramente algún periodista con poca credibilidad como siempre, así que nada…”, ha expresado Costanzia, visiblemente molesto.

Carlo Costanzia y su hermano Pietro Redes sociales

En su día, era Alejandra Rubio quien negaba la participación de su pareja en el reality show más salvaje de la televisión, argumentando que tienen un bebé recién nacido que requiere el 100 % de su tiempo y cuidados.

“Llevar en portada una información falsa es… Telita. Todos los años hacen la propuesta y Carlo ha dicho que no rotundamente. Ni se ha negociado ni se ha hablado nada. La única supervivencia que va a hacer Carlo serán las noches sin dormir cuando tengamos al bebé. No se le pasa por la cabeza dejarme sola porque él es así. Vamos a tener dentro de poco una persona a la que cuidar y Carlo no se va a ir a ninguna parte, ya sea a ‘Supervivientes’, ‘Gran Hermano’ o Tombuctú. Eso no va a pasar”, sentenció la joven antes de dar a luz.

Dicho y hecho, de momento parece que el viaje de Carlo Costanzia a Honduras tendrá que esperar, al menos a que su hijo se haga un poco más mayor y la madre pueda apañárselas sola durante unos meses.