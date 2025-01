El plan familiar de Mar Flores que no incluye a Carlo Costanzia ni a su nieto

Muy distintas han sido las Navidades en casa de las Campos y los Flores. Mientras que Terelu Campos sí que ha podido tener muy presente a su hija, Alejandra Rubio, en las fechas señaladas, especialmente ahora que le ha convertido en abuela, parece que no ha sido igual con Mar Flores. Su relación con su hijo Carlo Costanzia no es mala, pero quizá tampoco sea de las más fluidas. Prueba de ello es que se enterase por la prensa de que en los próximos meses iba a llegar al mundo su primer nieto o que el joven no estuviese en el día más importante de su madre en la MBFW Madrid en su debut como diseñadora. Son muchos los grandes acontecimientos en los que se ha echado en falta la unión familiar, pero quizá en estas fechas navideñas sean más evidentes las ausencias. Así sucede cuando se desvela cómo pasó la modelo este 6 de enero, día de Reyes, con un exclusivo plan familiar en el que se asegura que no estaba el actor, que tanto ruido está haciendo estos meses.

El look de Mar Flores para conocer a su nieto. Gtres

Si hace un año Carlo Costanzia no gozaba de tanta popularidad, ahora está en boca de todos. Especialmente ahora que se le ha echado de menos cuando su madre y sus hermanos pequeños han disfrutado de un planazo en familia. Un plan que, por otro lado, supone ya toda una tradición en este día, como así ha querido desvelar la protagonista. Después de sostener a su primer nieto en brazos, se dispuso a pasar sus Navidades como hace todos los años, con sus hijos pequeños en el foco de todas sus atenciones. No se le ha vuelto a ver visitando a su hijo o su nieto, mucho menos a su nuera. Ha pasado estas fiestas alejada de punto neurálgico de la noticia, donde se apostaban los reporteros y cámaras para certificar quién sí y quién no ha ido a verles. Ella no. En su lugar, este lunes 6 de enero se ha situado en el mapa, confirmando que estaba en Madrid con sus hijos disfrutando de un espectáculo de la que la familia se declara fan, de ahí que se hayan marcado adquirir las entradas cada año para las mismas fechas.

Como broche final de las Navidades, Mar Flores ha compartido una imagen en su cuenta personal de Instagram desvelando cómo se lo ha pasado. A lo grande. Así ha disfrutado con sus hijos pequeños del espectáculo de circo Circlassica, como así ha dejado constancia a través de una fotografía. En ella se muestra tan solo uno de los árboles que decoran la entrada al recinto, cediéndole todo el protagonismo a dos cubos de palomitas y varias manos deseosas de vaciarlos. Por el tamaño de las mismas se intuye que se tratan de sus hijos menores y que Carlo Costanzia estaría ocupado en sus otros quehaceres, no pudiendo acompañarles. O quizá no recibió invitación o este sea un plan que no le haga demasiada ilusión. Sobre esto no se han dado explicaciones, pues la maniquí se ha limitado a escribir como acompañamiento: “Un año más siguiendo la tradición en @circlassica en familia”. En familia, pero sin su hijo mayor ni su nieto, que pasaron el día con la familia Campos.