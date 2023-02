Almudena Cid, rotunda sobre Christian Gálvez: "Merezco estar en la vida de forma sana"

Ya ha pasado algo más de un año desde que se dio a conocer la inesperada ruptura entre Almudena Cid y Christian Gálvez. Poco después, se publicó que el presentador había comenzado una relación sentimental con su compañera de Telecinco, Patricia Pardo, y las fechas no cuadraron a más de uno, incluyendo a la propia deportista, que cuestionó “las prisas” de su ex a la hora de romper.

Almudena Cid lo pasó realmente mal tras la separación, y lo cierto es que no lo disimuló. Desde su entorno llegaban declaraciones que no dejaban en muy buen lugar a Gálvez, y la tensión entre ellos esfumó todos los años de amor anteriores.

Sin embargo, parece que, por fin, las aguas han vuelto a su cauce y Cid se encuentra totalmente recuperada de aquel complicado proceso. “Sí, lo he perdonado porque cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana, ves las cosas de otra manera”, se sincera, a la vez que reconoce que “he tenido un año muy difícil”.

A la hora de levantar cabeza, para Almudena Cid fue clave darse cuenta de que lo que le ocurrió “está a la orden del día” y “es más normal de lo que pensamos, ahora me encuentro con mujeres que me vienen y me dicen, estoy en esta situación”.

Almudena Cid asiste a la premiere de la película ‘Los renglones torcidos de Dios’, a 5 de octubre de 2022, en Madrid (España) Francisco Guerra Europa Press

Pero lo que de verdad jugó un papel fundamental en su recuperación fue la ayuda de expertos y el desahogo que le ofrecían sus aficiones: “Yo he vivido como he vivido mi situación, he hecho un trabajo maravilloso y creo que escribir ha sido una terapia para mí, el teatro y escribir, he volcado ahí todo mi proceso”, aclara sobre el libro que firma, que verá la luz el próximo 23 de marzo.

Aunque se muestra reacia a pronunciarse sobre este asunto, es posible que su “nueva ilusión” también haya ayudado a que se encuentre mejor. El pasado mes de noviembre se hizo público que mantenía una relación sentimental con Gerardo Berodia, un exfutbolista de 43 años que, como ella, está separado.