Christian Gálvez y Almudena Cid se separan tras quince años juntos, según ‘Sálvame’

Una de las parejas más idílicas y consolidadas del panorama social de nuestro país habría puesto fin a su matrimonio tras más de quince años de relación y once de matrimonio. Christian Gálvez y Almudena Cid habrían roto definitivamente. Así lo ha desvelado en exclusiva ‘Sálvame’, quienes desde el principio del programa de este lunes han anunciado que un conocido presentador de la cadena se ha separado recientemente.

El presentador Christian Gálvez y Almudena Cid en una imagen de archivo FOTO: GSR GTRES

El formato de las tardes de Telecinco ha ido dando varias pistas según pasaban las horas, y han sido muchos los que a través de las redes sociales han averiguado desde un primer momento que se trataba del que fuese presentador de ‘Pasapalabra’, programa que ahora emite Antena 3 y que presenta Roberto Leal.

Los internautas han dado en el clavo con la que ha sido una de las relaciones más envidiadas por la audiencia durante más de una década. Desde que ambos se conocieron en 2006 en el plató de ‘Pasapalabra’, no se han separado ni un solo momento. Enamorados hasta no poder más, en 2009 se prometieron en París, y un año más tarde, el 7 de agosto de 2010, contraían matrimonio en Madrid rodeado de sus seres queridos. Una imagen vale más que mil palabras.

“Una década, compañero de viaje. Mi admiración hacia a ti sigue creciendo y, paralelamente, el amor que siento por ti. Lo que no tengo claro es si crece a lo alto o a lo ancho...Solo sé que va cambiando de forma, como nuestros cuerpos. De pequeña mi juego favorito era “piedra, papel o tijera”. Me encantaba sacar el papel y envolver a la piedra. Quizás estés soltando alguna carcajada ahora pero hasta no hace mucho te veía y me veía así. Yo arropándote como buen papel y tú como piedra protegiéndome de unas cuantas tijeras. Pero en estos diez años te he visto cortar por lo sano con todo aquello que no encajaba en tu mente de excel y, también, adaptarte y moldearte, sobre todo a mí, la reina de la improvisación. Quizás se trate solo de eso, de jugar, o de comprender en los próximos años lo bien que nos hace tenernos el uno al otro. Te quiero @galvezchristian ♥️”, escribía el pasado año junto a esta fotografía para celebrar su décimo aniversario.