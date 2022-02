Almudena Cid sobre Christian Gálvez y Patricia Pardo: “No voy a opinar, de momento”

Tras hacerse público que su ex, Christian Gálvez, mantiene una relación sentimental con su compañera de cadena, Almudena Cid era sorprendida a la salida del teatro por los periodistas. La ex gimnasta no ha querido entrar a valorar que, tres meses después de que se comunicara su separación del presentador de “Pasapalabra”, haya rehecho su vida con Patricia Pardo.

“No voy a decir nada al respecto de momento. Yo estoy bien, trabajando en el teatro, que es mi lugar ahora” decía a los reporteros que le aguardaban en la puerta del Teatro Infanta Isabel. Almudena quiere centrase en su trabajo como protagonista de la obra Una historia de amor y, para evitar la polémica, ha optado por guardar silencio mientras algunos aseguran que ella también ha rehecho su vida, algo que tampoco ha negado.

En Mediaset se habla abiertamente del “fealing” que hay entre sus presentadores

La noticia de la relación entre Patricia Pardo y Christian Gálvez sigue dando que hablar en los pasillos de Telecinco, dónde se ha fraguado esta historia de amor que no ha pasado desapercibida para sus empleados: “Están muy enamorados. Se les nota en la mirada, hay mucha complicidad”, cuentan, desde su entorno televisivo, a ‘Socialité’, programa que ha dado la noticia.

Ligados a Telecinco desde hace más de una década, Patricia Pardo y Christian Gálvez nunca han compartido plató. Sin embargo, cuando aún estaban ambos casados, protagonizaron un momento televisivo que prueba que entre ellos ya existía una amistad y admiración profesional. Fue en diciembre de 2020 cuando la presentadora de ‘El Programa de AR’ conectó con el presentador, encargado ese año de dar las Campanadas de fin de año junto a Sandra Barneda desde Gran Canaria. “Es encantador, es un pedazo de profesional”. decía la periodista gallega sobre Gálvez.

Christian rompió hace unos meses con su esposa, Almudena Cid, con la que llevaba cerca de 15 años y 11 de matrimonio y a la que conoció cuando la gimnasta participó en Pasapalabra. Más discreta ha sido la relación de la periodista gallega con Fran Márquez, con quien tiene dos hijas y del que sólo se sabe que rompieron su matrimonio en 2021, tras más de siete años juntos. La presentadora de las mañanas de Telecinco se sinceraba hace unas semanas con Omar Suárez sobre su ex pareja, reconociendo que mantienen una relación muy buena por el bien de las pequeñas. “Con él no puedo poner una pega, es muy buen padre, encantador. Hemos estado mucho tiempo juntos, he sido muy feliz con él y el mejor padre de mis hijas solo puede ser él”, contaba en exclusiva para Lecturas.