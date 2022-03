Almudena Cid monta en cólera tras sus imágenes más comprometidas destapando al verdadero Christian Gálvez

La ruptura entre Christian Gálvez y Almudena Cid sigue dando qué hablar un mes y medio después de que saltara a la luz pública la noticia. Tras conocerse la relación entre el presentador y la también presentadora, Patricia Pardo, este triángulo amoroso no hace otra cosa que acaparar gran parte de las portadas de la prensa del corazón.

Almudena Cid hablando de su ruptura con Christian Gálvez con la actriz Melani Olivares FOTO: Mediaset

Hace tan solo unas horas, el programa ‘Socialité' mostraba en exclusiva unas imágenes de la exgimnasta junto a la actriz Melani Olivares en las que ambas compartían confidencias en una cafetería de la capital. Almudena no atraviesa su mejor momento y así se lo ha transmitido a su compañera de reparto en su obra de teatro durante una larga conversación, en la que le contó los detalles sobre esta mediática ruptura: “Yo no sabía nada. Le decía estate tranquilo, ten un poco de paciencia, date un año...Yo lo he ido acumulando ahí, ahí, ahí... No estaba siendo fácil porque yo estaba muy unida a él”, confiesa Cid. Melani, intentando tranquilizarla y arropándola en estos momentos delicados aseguró que “hay que ver por dónde evoluciona todo”, a lo que la protagonista contestó lo siguiente: “¡Lo dejamos! Y yo me quedé como... nos habíamos dado un espacio y me dices esto. O sea... me mandas un ramo de flores”.

Por su parte, un experto en comunicación no verbal, quiso aportar su visión sobre estas imágenes que han conmocionado a la opinión pública: “Tiene una carga emocional tan intensa que solo necesita descargarlo sobre otra persona aunque esta persona no hable. Por un lado, Melani, quien recibe la información, está perpleja de las cosas que Almudena está diciendo. Puede venir porque le está hablando de Cristian y ella no conoce la faceta de él, o hay una incongruencia entre dos versiones y le crea duda”.

Destacar que, aunque Almudena Cid no ha tenido ni una mala palabra hacia su ex cuando los medios de comunicación se han interesado por saber cómo estaba, Christian Gálvez, mientras tanto, se declaraba a su actual pareja a través de los micrófonos de ‘Cadena 100′, emisora para la que colabora en la actualidad.