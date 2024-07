El almuerzo de Jorge Javier Vázquez y Alba Santana tres años después de la muerte de Mila Ximénez

El pasado 23 de junio, coincidiendo con el primer aniversario del final "Sálvame", se cumplieron tres años de la muerte de Mila Ximénez. La periodista fue diagnosticada de un cáncer de pulmón en 2020 y, tan solo un año después, perdió la vida a causa de la enfermedad. La sevillana era una de los rostros más conocidos y queridos de la televisión y estaba muy unida a muchos de sus compañeros de plató, como Kiko Hernández o Jorge Javier Vázquez, con los que mantenía una estrechísima relación de amistad. En el día del aniversario de su muerte, algunos de sus allegados más cercanos le dedicaron unas bonitas palabras de recuerdo en esta fecha tan triste para todos.

Mila y Jorge Javier larazon

Jorge Javier Vázquez, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de Mila Ximénez, quedó para almorzar con Alba Santana, su única hija. Según ha desvelado el presentador de "Supervivientes" en la revista "Lecturas", el pasado domingo se reencontraron y disfrutaron de una agradable y emotiva velada en la que recordaron a la presentadora y se pusieron al día: "No paramos de recordar momentos vividos con ella. Los hay de todos los gustos y colores: emotivos, de risa, de carcajada".

Alba Santana y Mila Ximénez Gtres

A pesar de haber pasado ya tres años, Jorge Javier Vázquez no puede evitar llorar y emocionarse siempre que habla y recuerda a su íntima amiga, a la que echa tantísimo de menos. Durante la quedada con Alba Santana, el presentador le pidió a la hija de Mila que le enseñara fotos de sus hijos, los nietos de la periodista. "Creo que es la primera vez que le pido alguien con verdadero interés que me enseñe fotografías de sus hijos. Cuando Alba busca en su móvil y me muestra a los nietos de Mila no puedo evitar emocionarme. La de veces que hablaba de ellos. Qué mayores están", ha desvelado el catalán.

Muy unido a la familia de Mila

Después de la muerte de Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez ha continuado manteniendo relación con la familia de su amiga y no ha querido perder ese vínculo tan especial que los unía. Hace unos meses, el presentador también quedó con Manolo, hermano de la periodista. "Del adiós a Mila he aprendido fundamentalmente una cosa: que no hay manera de evitar el dolor cuando un ser querido se marcha. No queda otra que sufrir durante una temporada", declaró el de Badalona tras su quedada con el tío de Alba Santana. Jorge Javier y Mila eran prácticamente familia y, tras su muerte, el presentador vivió unos durísimos meses sumido en la más profunda tristeza.