Jorge Javier Vázquez, "consternado", tira de humor para excusar su polémica con Rocío Carrasco: "Me han hackeado el móvil unos turcos"

Olga Moreno se salvó la semana pasada de la expulsión en "Supervivientes All Stars", pero la andaluza vuelve a estar en la palestra junto a Jorge Pérez y Bosco Martínez-Bordiú de cara al próximo jueves. Las redes sociales se han convertido en el escenario principal de una campaña de salvación a la andaluza encabezada por su familia, incluidos Antonio David y Rocío Flores, pero también en la ventana que muchos detractores utilizan para pedir su expulsión.

Especialmente polémico ha sido un vídeo publicado por Jorge Javier Vázquez. En las imágenes aparece junto a Anabel Dueñas y Rocío Carrasco, archienemiga de Olga Moreno, y las dos parecen estar votando para la noche de expulsión del jueves en "Supervivientes All Stars". Es entonces cuando el presentador del programa les recuerda que "no es para expulsar", sino para salvar, y rápidamente las dos corrigen su elección: "Ah, pues entonces cambiamos".

Son muchos los que han entendido que se trata de un vídeo contra Olga Moreno, aunque ni Dueñas ni Carrasco llegan a revelar qué nombre han elegido de cara a la expulsión. Jorge Javier Vázquez ha sido muy criticado por algunos usuarios de redes sociales que consideran que ha roto la neutralidad que debe exigirse en el presentador de "Supervivientes", y tirando del sentido del humor y sorna que le caracterizan, el de Badalona ha vuelto a publicar un vídeo con el que intenta excusar la controversia.

Anabel Dueñas, Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco Instagram

"Hola, buenos días. Estoy consternado", comienza diciendo Jorge Javier Vázquez. "El 'storie' que habéis visto con Anabel Dueñas y Rocío Carrasco no es lo que parece. Me hackearon el móvil unos turcos y, bueno, lo que habéis visto es fruto de la Inteligencia Artificial. Siento el revuelo que se ha armado, pero este asunto ya está en manos de Noemí Argüelles para que no vuelva a suceder", concluye el presentador.

Jorge Javier tira de humor para explicar su polémica con Rocío Carrasco Redes sociales

Jorge Javier Vázquez parodia así una de las tramas de "Paquita Salas", la serie de comedia de Javier Calvo y Javier Ambrossi, en la que Belinda Washington se interpreta a sí misma tras la filtración de un vídeo sexual suyo. Entonces, el personaje al que da vida Yolanda Ramos tiene la idea de echar la culpa a unos piratas informáticos turcos.

Precisamente, uno de los puntos de "Supervivientes All Stars" que más expectación generó en el público fue el reencuentro de Olga Moreno y Jorge Javier Vázquez, amigo de Rocío Carrasco y muy crítico tanto con Antonio David como con Rocío Flores. De momento, la armonía y cordialidad se han impuesto en las conexiones en directo, pero quién sabe si lograrán mantenerlas cuando la andaluza regrese a España y vea este tipo de vídeos.