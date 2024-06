Amigos y compañeros de Mila Ximénez la recuerdan con enorme cariño en el tercer aniversario de su muerte

Este domingo 23 de junio se cumplen tres años del fallecimiento deMila Ximénez, una pérdida irreparable y un vacío emocional imposible de llenar con el paso del tiempo. Nos hemos puesto en contacto con algunas de las personas que tuvieron la suerte de coincidir con ella en un plato de televisión, sobre todo en el del extinto “Sálvame”, y todas la recuerdan con inmenso cariño.



Carmen Borrego la califica como “la mejor colaboradora que ha tenido la televisión, un medio que perdió mucho cuando perdimos a Mila. Tenía un fuerte carácter, pero era la persona con mayor capacidad de pedir perdón que yo he conocido. Podía decir cualquier cosa de ti de repente, y si se daba cuenta de que no tenía razón, recapacitaba y te pedía disculpas, algo que es muy importante en la vida. En definitiva, fue una grandísima periodista y una extraordinaria mujer”.

Chelo García-Cortés y Mila Ximénez en 2017 UAT GTRES



Por su parte, Chelo García Cortés reconoce que “siento mucha añoranza, porque tengo muchos recuerdos de ella, evidentemente me gustaría que no se hubiera ido de este mundo, que siguiera entre nosotros, tanto mis compañeros de “Sálvame” como yo la echamos muchísimo de menos. Era súper cariñosa y tierna. Una cosa es el trabajo, en el que la veíamos muy aguerrida, y otra su vida personal. Por eso te digo que al mismo tiempo era sensible y dura, una mezcla de ambas, pero en las distancias cortas prevalecía su sensibilidad y ternura”.



Lydia Lozano se acuerda de “como era en el plato, de lo mucho que la extrañamos, incluso nos preguntamos qué haría Mila en determinadas situaciones, siempre la tenemos en la boca, era una colaboradora maravillosa y daba muchísimo juego en el programa”.



En el caso de Gustavo González, nos dice que “la recuerdo con un gran cariño, creo que era una mujer que no tenía parangón, fue inigualable, con sus contrastes, por un lado súper explosiva, y por otro extremadamente sensible. Humilde y sencilla. Reconocía sus errores, y si te decía algo que podía herirte, al rato te llamaba para pedir perdón. Era muy inteligente y con una sensibilidad absoluta, muy buena persona, que se supo reinventar varias veces, se vino abajo en ocasiones y se rehizo. Sisfrutaba habla do con ella por sus múltiples vivencias”.

Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez Instagram



Para Gema López, “ Mila era el icono de “Sálvame”, una figura irrepetible de la televisión, a la que se la quería o se le odiaba, según los días, a partes iguales. En el fondo, el carácter que demostraba en el plato se venía abajo tras las cámaras. M tener ese personaje tan duro luego le pasaba factura.”

Finalmente, Carmen Alcayde desvela que “tengo recuerdos muy divertidos de ella, la conocí cuando yo presentaba “Aquí hay tomate” y con su entusiasmo y su fuerza ayudó a impulsar el programa. Era impulsiva y arrebatadora, fuerte y guerrera por fuera y súper buena, un trozo de pan, por dentro, peleona, sensible y muy buena gente. Y muy leal con las personas que la rodeaban”.