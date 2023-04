El bonito recuerdo de Mila Ximénez que Jorge Javier guarda en su casa

El próximo mes de junio se cumplirán dos años desde que Mila Ximénez perdiera la vida, víctima de un cáncer de pulmón que ella misma anunció en “Sálvame”. Entonces, la colaboradora se mostraba segura de que lograría recuperarse, pero el destino sorprendió a sus seres queridos con el trágico desenlace. Su fallecimiento dejó un enorme vacío no solo en el programa de Telecinco, sino en el corazón de los espectadores, sus compañeros y amigos, con los que formaba esa peculiar familia televisiva.

Jorge Javier Vázquez, íntimo amigo de la sevillana, fue uno de los más afectados por su muerte, y entre otros muchos recuerdos, guarda en su casa un objeto muy especial que le ayuda a tener a Mila Ximénez mucho más cerca. Se trata de un enorme retrato de la tertuliana, en el que aparece luciendo su característica sonrisa, que cuelga sobre las escaleras de la vivienda. El presentador lo ha mostrado a través de sus redes sociales, tras compartir un vídeo en el que promociona un nuevo episodio de su podcast, “Los burros de Fortunato”.

Jorge Javier Vázquez, en su casa, frente a un cuadro de Mila Ximénez Redes sociales

Como se ha comentado anteriormente, Jorge Javier Vázquez fue uno de los más afectados por la muerte de Mila Ximénez. El fallecimiento de su amiga le sumió en una profunda tristeza que le llevó a pasar por uno de los momentos más complicados de su vida, cuyas reflexiones y pensamientos plasmó en su último libro, “Antes del olvido”. “Me ha costado cincuenta y dos años y medio escribirlo. Mila, si no te hubieras ido, quizás no lo habría escrito. Porque desde donde estés, me has ayudado a aceptarme de una vez por todas y espero que para siempre. Mañana comienza la aventura. Despegamos, Mila. Y recuerda que tu chico no te olvida. Te echo de menos, ya lo sabes”, expresó en su cuenta de Instagram antes de la publicación de la obra.