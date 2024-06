Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos recuerdan a Mila Ximénez en el aniversario de su muerte con fotos inéditas: "¡Qué tres años tan difíciles!

Ya han pasado tres años desde que Mila Ximénez se marchó para siempre. La tertuliana llevaba cerca de un año luchando contra un cáncer de pulmón que finalmente le arrebató la vida el 23 de junio de 2021. Su pérdida sumió a sus compañeros y amigos de "Sálvame" en una profunda pena, especialmente en el caso de Jorge Javier Vázquez.

Los dos estaban muy unidos y el presentador suele recordar públicamente a su amiga en fechas especiales como su cumpleaños o el aniversario de su muerte. Este 23 de junio, el periodista compartió una bonita imagen en la que los dos aparecen felices y escribió: "Cuando te empiece a contar todo lo que ha pasado en estos tres años no te lo vas a creer".

Jorge Javier Vázquez ha lamentado en varias ocasiones lo mucho que echa de menos a su amiga, con quien compartía confidencias y momentos que ahora solo viven en su memoria.

Pero no fue el de Badalona el único que recordó públicamente a Mila Ximénez por el aniversario de su muerte. Terelu Campos también era muy amiga de la tertuliana y le dedicó otro sentido mensaje desde su cuenta de Instagram, aunque se disculpó con sus seguidores porque lo hizo una hora después de que terminara el día 23 de junio.

"Sé que ha pasado una hora y veintitrés minutos del día de su partida pero es que ella forma parte de mi vida todos los días, y solo los que me conocen de verdad saben que la llevo conmigo desde que me levanto. ¿Cómo? Repito, solo los que forman parte de mi vida lo saben. Y lo hago casi una hora y media después del día que se me fue, pero así he querido hacerlo este año… Siempre en mi vida diaria, que es lo importante. Amiga, ¡qué tres años tan difíciles! Pero sé que me ayudarás. Te quiero para siempre", escribió la colaboradora televisiva junto a dos fotos en las que aparece sonriendo junto a Ximénez.

Una fecha agridulce que sirve para recordar a la célebre tertuliana y el importante legado que dejó en la industria del entretenimiento televisivo. Una triste casualidad quiso que dos años después de su muerte, el 23 de junio de 2023, "Sálvame" llegara a su fin y se emitiera el último programa, aquel en el que los colaboradores quemaron los muebles del plató en una gran hoguera en el aparcamiento de Mediaset.