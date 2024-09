Amador Mohedano: "Mi exmujer, Rosa Benito, significa mucho para mí"

El pasado miércoles 18 de septiembre, Rocío Jurado habría celebrado su 80 cumpleaños. Dieciocho años después de su muerte, su hermano Amador Mohedano, que esta semana ha cumplido 71 años, la recuerda “cada día, con todo el cariño del mundo”.



- Ha sido una fecha muy especial para vuestra familia.



- Sinceramente, no hemos hecho nada especial. Por lo menos yo. Estuve tranquilamente en casa, porque, además, aquí, en Chipiona, no tengo a la familia, mi hermana vive en Sevilla, Rocío Flores y su hermano en Málaga, Ortega Cano y sus hijos en Madrid… Como le digo, el recuerdo sigue muy vivo, imagínese, era una hermana extraordinaria y una artista excepcional. Y la gente también se encarga de hablarme de ella allá por donde voy.

Amador Mohedano, Rocío Flores, David Flores y Manuel Bedmar en la procesión de la Virgen de Regla de Chipiona GTRES



- Le vi muy feliz hace unos días durante la celebración del día de la Virgen de Regla.



- Como todos los años nos reunimos algunos miembros de la familia para ver pasar la imagen de la Virgen delante de la casa de mi hermana.



- Este año se notaron algunas ausencias.



- Sí, Ortega Cano y su hija Gloria no pudieron venir, ni tampoco mi hija Chayo y su madre, Rosa. Les echamos mucho de menos. Y yo estuve a punto de no ir, porque tenía unos fuertes dolores de espalda, pero me llamó mi sobrina Rocío y me convenció para que apareciera. Ver de nuevo a parte de la familia me dio mucha alegría.



- En la foto de perfil de su móvil podemos ver a Rosa y a sus hijos. Qué pena que aquel matrimonio se rompiera…



- Pero el cariño sigue vivo. Rosa significa mucho para mí, los recuerdos siempre los voy a llevar en mi corazón. No se borran.



- Los dos están sin pareja. A ver si entra una reconciliación.



- Una canción de Julio Iglesias dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero ya estoy acostumbrado a esa soledad, estoy hecho a todo. Pero, nunca se sabe, ja, ja, ja.

Beso de Amador Mohedano y Rosa Benito telecinco telecinco



- ¿Vive solo en Chipiona?



- Ahora están conmigo uno de mis hijos y mi nietecillo.



- Su exmujer ha debutado como actriz.



- Y me parece muy bien, creo que el otro día en Bilbao tuvo mucho éxito. Me alegro un montón. Rosa vale para muchas cosas.



- Usted está jubilado.



- Desde hace tiempo. He tenido algunas ofertas pero prefiero vivir tranquilo. Se arregló el tema con Hacienda y sigo viviendo en mi finquita. Aquí se está estupendamente.