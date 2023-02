Amparo Larrañaga, totalmente recuperada de su operación a corazón abierto, celebrará su 60 cumpleaños en los escenarios

Este próximo fin de semana, Amparo Larrañaga volverá a los escenarios tras dos meses de ausencia, debido a la operación a corazón abierto que le practicaron el 12 de diciembre.

En marzo celebrará su sesenta cumpleaños representando la obra “Laponia” en el Teatro Maravillas madrileño. No tiene pensado hacer ninguna fiesta en especial, a pesar de que la fecha es tan significativa.

Lo importante es que está completamente recuperada de su problema cardíaco y los médicos le han recomendado que haga una vida normal. La única secuela que le ha quedado es una cicatriz en el pecho de unos diez centímetros. La intervención fue para cambiarle una válvula. Un problema de insuficiencia mitral. Y su paso por el quirófano fue del todo satisfactorio.

Ignacio González, junto a los actores Luis Merlo, Amparo Larrañaga, Maribel Verdú y María Barranco larazon

Metida de lleno en su papel de Monica, interpreta a una mujer con las ideas muy claras. Dice siempre lo que piensa y eso le genera, a veces, situaciones un tanto incómodas.

Amparo encara los sesenta con la ilusión de quien ama firmemente a su profesión. Para ella, me dijo en una ocasión, “en mi profesión no te jubilas, en todo caso te jubilan si no te llaman para trabajar.”

Y puso como ejemplo cercano “a mi madre, que tiene ochenta y un años y sigue trabajando”