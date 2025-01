Ana Garcés, Jana de ‘La Promesa’: de su idilio secreto con otro actor de la serie a su búsqueda del éxito

Con un Premio Emmy Internacional, la serie de ‘La Promesa’ de TVE está ganando cada vez más adeptos. La telenovela de época se ha convertido en todo un fenómeno y sus protagonistas están gozando de cada vez más popularidad. No es para menos, pues cada día, de lunes a viernes, se hacen hueco en los hogares patrios para narrar las desventuras que suceden en el marquesado de Luján. Los reveses de la vida se superponen con instantes de júbilo, como así sucedió cuando sus protagonistas, Jana y Manuel, se acercaron al altar para pronunciar el esperadísimo ‘sí, quiero’ que sellaba sus destinos. Y es que han tardado cerca de 500 capítulos en decir sus votos y jurarse amor eterno. Esto ha hecho que sean cada vez más los que se pregunten por qué tienen tan buena química la pareja de actores y si hay algo entre ellos fuera de cámaras.

Ana Garcés y Arturo García Sancho (Jana y Manuel) La promesa

Ana Garcés, quien se mete en la piel de Jana, ha luchado desde muy joven para demostrar sus dotes interpretativas. Esto le hizo dejar su Valladolid natal para instalarse en Madrid, donde podía aptar a papeles cada vez más importantes. Así, a sus 24 años, se ha presentado ya a infinidad de castings. A la espera del éxito trabajaba en una tienda de ropa y solo una semana antes de que le cumpliese el contrato y engrosase las listas de parados, recibió la oferta que le hizo brillar con luz propia. Ahora se siente muy cómoda bajo el calor de los focos en el set de rodaje de ‘La promesa’, donde lleva prestando sus servicios desde el verano del 2023. “Cuando me dieron el papel sentí como que me había tocado la lotería, pero no sabía por qué. Me preguntaba qué papeletas he echado yo para que me toque esto. Así que, la verdad, es que estoy cumpliendo un sueño”, le reconocía a la revista ‘Hola’ en una entrevista.

La química entre Jana y Manuel traspasa la pantalla, pero en realidad los rumores sitúan a la actriz en brazos de otro actor de ‘La Promesa’. No es Arturo García Sancho el afortunado en hacer nido en su corazón fuera de la serie de época, sino su compañero de rodaje, Enrique Fortún, quien da vida a Lope. Los protagonistas no han querido desvelar qué hay de cierto en estos dimes y diretes y prefieren que sea su trabajo el que hable por ellos. Sin embargo, los rumores que les relacionan más allá de la ficción llevan un tiempo cobrando fuerza, siendo un tema comentado en redes sociales y también en muchas redacciones. Eso sí, ellos tampoco se esfuerzan mucho en esconder lo que prefieren callar, pues en sus cuentas sociales han dejado constancia de sus planes de ocio juntos, así como mensajes cargados de referencias románticas, donde los piropos y los emoticonos de corazones rojos están a la orden del día.

Enrique Fortún y Ana Garcés Gtres

Ana Garcés y Enrique Fortún también han posado juntos en photocalls y han acudido a saraos públicos donde han dado cuenta de su proximidad y buen rollito. Pero también han hecho las maletas para pasar las vacaciones juntos, detalle que no han dejado pasar sus fans, una horda que crece por momentos. Así, por ejemplo, el pasado verano descubrieron las maravillas de Grecia, aunque prefirieron no posar a la vez en la misma instantánea. En su lugar, fotografiaban y compartían con sus seguidores fotografías del mismo espacio o paisaje, en el mismo tiempo, pero sin dejar constancia de que el otro está a su lado. Estas maniobras no logran despistar a todos y ya hay quien da por sentado que, además de compañeros en el set de rodaje, también son muy buenos amigos, aunque se asegura que incluso algo más.