Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo Jr, desearía mantener una buena relación con Bárbara Rey y Sofía Cristo

Ha sido después de la segunda parte de la entrevista de Ángel Cristo Jr que se ha vuelto a poner a Bárbara Rey en el foco mediático. Unas duras declaraciones por las que la vedette no ha querido pronunciarse. La que sí ha hablado ha sido la hermana de Ángel, Sofía Cristo, que desde un primer momento se ha posicionado incondicionalmente al lado de su madre.

Tras la primera entrevista que se ofreció a ‘De viernes’, Ángel Cristo Jr retomó su vida, aunque tomando medidas para protegerse de las críticas y del acoso mediático. Sin embargo, ha sido su pareja Ana Herminia quien ahora se ha pronunciado sobre la relación actual que están teniendo dentro de la familia. El pasado sábado 2 se veía a la pareja disfrutando tranquilamente de su relación ajenos al huracán mediático que había desatado. Aunque Ángel Cristo Jr no quiso opinar delante de la prensa y se limitó a decir que “todo va fenomenal” y que iban a pasar “una tarde de circo”.

Sin embargo, Ana Herminia ha sido un poco más extensa con los medios y ha declarado que le gustaría retomar su relación con Bárbara y Sofía Cristo: “Me encantaría porque les tengo mucho cariño a las dos”.

También confirmó que “Nosotros no hemos puesto ningún problema para ver a la niña", desmentía así algunas de las polémicas que apuntaban a que la vedette no estaba pudiendo ver a su nieta, a la que le tiene un gran cariño.

Sofía Cristo reacciona a las declaraciones de Chelo García Cortés sobre la personalidad de su hermano Ángel EUROPAPRESS

Por la otra parte del conflicto, Sofía Cristo ha insistido en que no piensa ver esta nueva entrega de la entrevista: “Me da igual lo que diga, porque no lo voy a ver y no lo pienso hacerlo y lo sabe y lo que salga a partir de ahora no es problema nuestro”. Actualmente la presión que ejercen los medios a la hora de intentar sacarle una reacción por las palabras de su hermano es muy grande. Ella simplemente quiere dedicarse a sus nuevos proyectos musicales. La distancia entre ambas partes no hace más que aumentar y, aunque haya una intención de retomar la relación, no parece que el cisma familiar vaya a resolverse pronto.