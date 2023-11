¿Ha filtrado Sofía Cristo el material sensible sobre su hermano? Ella responde muy enfadada

Desde que Ángel Cristo Jr. decidiese contar lo que ha callado durante toda su vida, incluso negado, la atención mediática se ha centrado en Bárbara Rey. También en Sofía Cristo, su hija, que está a su lado de forma incondicional, apoyándola ante lo que se entiende como la traición de un hijo, además por la pérdida de su hermano Salvador, que falleció la misma noche del viernes en el que se materializó dicha puñalada. Su hijo se sentaba en el nuevo programa de Telecinco para denunciar la mala infancia que tuvo por culpa de su madre, a quien considera responsable de todos sus males, sin restar importancia a los malos tratos de su padre. La actriz está sumida en la tristeza. El pasado vuelve a su vida con furia y en el peor momento. Pero encima ha tenido que hacer frente, al igual que su hija, a la acusación de estar filtrando información delicada sobre Ángel Cristo a los medios.

Ángel Cristo 'De Viernes'

Se le acusa a la actriz y a su hija de estar pagando a su inesperado enemigo público con la misma moneda. Y eso que, en público, en las numerosas ocasiones en las que ambas han tenido un micrófono frente a su rostro, se han negado a hablar mal de Ángel Cristo. De hecho, han preferido optar por el silencio y esperar que el temporal escampe antes de que ocasione demasiados estragos. Sin embargo, son numerosas las informaciones negativas, que perjudicarían a la imagen pública del joven, las que han aparecido en diversos medios durante los últimos días. De ahí que se haya comenzado a especular sobre la posibilidad de que se estén filtrando ciertos detalles escabrosos para desviar la atención mediática.

Sobre esto se le ha preguntado directamente a Sofía Cristo, si es ella o su madre el "topo" de los medios que ha vendido a su hermano. Una duda que, cuando se la plantean, le ha hecho estallar enfadada: "Yo no he llamado a nadie. Es agotador porque estáis las 24 horas del día. Ya me da igual lo que digan, que digan lo que quieran", respondía a los reporteros de Europa Press. Eso sí, no niega que haya podido hablar con amigos que trabajan en el medio, pero de forma íntima y privada, pues también siente la necesidad de aligerar el peso que lleva a sus espaldas desde que estalló la polémica: "Si me apetece hablar con un amigo como Luis Rollán o Makoke, hablaré, ¿Qué pasa que no me puedo desahogar?".

Bárbara Rey junto a sus hijos, Ángel y Sofía Cristo, en una imagen de archivo GTRES

Sofía Cristo se mantiene firme en que ella no ha hecho llegar "ningún atestado" a los medios para descubrir los problemas de su hermano con la justicia. "No hace falta que cuente nada de mi hermano, porque he dicho que no voy a contar nada públicamente". Y parece que se mantiene firme, a pesar de que constantemente tiene un micrófono a su alcance para romper su promesa, como así sigue quejándose: "Estáis todo el día aquí, habéis venido a mi casa, en la guardería de la perra, me falta que os metáis en mi cama. Y lo entiendo y sabéis que os trato con cariño y con respeto", trata de calmar finalmente las aguas. De lo que se le acusa es grave, pues es señalada como responsable de hacer llegar a la prensa que "Ángel ha estado en el calabozo por maltrato a la madre de su hija. Se decidió sobreseer el caso, pero Fiscalía pidió reabrirlo, por lo que alguna prueba tendría", decía Gema López en ‘Espejo Público’.