Ana Obregón frena en seco a Alessandro Lequio tras sus últimas declaraciones sobre la fundación de su hijo

Ana Obregón vive uno de sus momentos más emotivos gracias a la inauguración de la Fundación Álex Lequio. La pasada semana ella misma presentaba este proyecto, aunque con la sonada ausencia del otro protagonista, Alessandro Lequio, quien al parecer padecía covid. Aún y todo, la actriz y presentadora se mostró de lo más feliz por poder hacer realidad uno de los grandes sueños de su hijo. “Está fundación se hace porque no existe nadie que nos ampare. Hoy en este acto se van a hacer dos importantes donaciones... Me siento muy emocionada porque estoy en esta vida por el legado de mi vida y uno de sus mejores sueños era ayudar a los demás", deslizó.

Ana Obregón Jose Ignacio Viseras GTRES

Ana y Lequio tienen formas muy diferentes de gestionar su dolor. Ella acostumbra a pronunciarse siempre que puede, tanto a través de sus redes sociales como con los medios de comunicación. Él, sin embargo, lo respeta, pero no lo comparte, y así lo explicó este lunes en “El programa de Ana Rosa”: “Yo no voy a hablar de mi hijo, para eso está Ana, que lo hace maravillosamente... Cada uno es cómo es, mi bandera es el silencio y así seguirá”,

Además, el tertuliano aseguraba que, respecto a esta fundación, todo lo que se había logrado hasta ahora había sido gracías a él: "Cuenta con un capital de cuatro millones de euros que yo he recaudado". Molesta por estas declaraciones, Ana Obregón ha roto su silencio para matizar estas palabras: "Te has equivocado, porque decir que esa es la única donación... Yo he aportado mi trabajo de estos años, así como los 30.000 euros necesarios para abrir la fundación", ha explicado, poniendo el foco en lo realmente importante, que no es otra cosa que "salvar vidas en nombre de Aless".