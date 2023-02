Ana Obregón, sola, presenta la Fundación Aless Lequio, el sueño de su hijo

Ayer por la tarde fue uno de los días más importantes de la vida de Ana Obregón. Después de mucho tiempo, por fin se hacía realidad el sueño de su hijo Aless Lequio. La presentadora, tras muchos duros años de trabajo, presentaba la ‘Fundación Aless Lequio’ arropada por todos sus seres queridos más cercanos y la prensa. Emocionada y radiante, presentó, como presidenta de la de la organización, la fundación que tiene como objetivo captar fondos para financiar la investigación del cáncer, enfermedad que no pudo superar su hijo en 2020.

Pero, para sorpresa de todos, Alessandro Lequio, padre de Aless, no pudo asistir a la presentación, siendo vicepresidente de esta fundación. “Alessandro no puede venir porque está con Covid”, dijo Ana Obregón sobre la ausencia del colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’. “Está fundación se hace porque no existe nadie que nos ampare. Hoy en este acto se van a hacer dos importantes donaciones” expresó feliz Ana Obregón. Aún así, Alessandro Lequio escribió una palabras para esta importante cita, que tuvo el honor de decirlas su abogado, Manuel Godia: “Estas palabras son para vosotros. Aless se lo merece todo y por eso se ha puesto en marcha todo, hacer lo que mi hijo quería hacer. Vamos a hacer realidad sus sueños, pero los sueños cuestan dinero y gracias a Palomo esto es una realidad. No me gusta hablar de esto y doy las gracias”.

Ana Obregón FOTO: Jose Ignacio Viseras GTRES

“Me siento muy emocionada porque estoy en esta vida por el legado de mi vida y uno de sus mejores sueños era ayudar a los demás. El gobierno, como se dedica a otras cosas, necesita de estas fundaciones para ayudar a las personas” siguió diciendo Ana Obregón, antes de presentar las distintas donaciones que ya se han conseguido.

En primer lugar, ya se han destinado 30.000 euros al proyecto “Imperas”. Y, en segundo lugar, 150.000 euros al proyecto de Claudia Valverde, centrado en las personas que padecen el sarcoma de Ewing, el cáncer que le arrebató la vida a Aless Lequio en mayo de 2020. “La única manera de salvar vidas es investigar” dijo muy emocionada Ana Obregón. La presentadora siempre se ha mostrado muy comprometida con esta enfermedad y no ha dejado de luchas por la investigación contra el cáncer desde que falleció su único hijo, convirtiéndose en una de las voces más reivindicativas contra esta dura realidad.

La presentadora, en un post de su cuenta de ‘Instagram’, ha publicado una imagen de la fundación bajo el título: “Uno de tus sueños, Aless ya es realidad. Por fin ayudarás como querías desde el cielo”. Ayer, por fin, se hizo realidad el deseo de Aless Lequio y gracias a sus padres, el proyecto ya está puesto en marcha para ayudar a erradicar esta enfermedad.