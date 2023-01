Aless Lequio tendrá su propio libro: así es el homenaje más profundo escrito por Ana Obregón

Ana Obregón lleva meses manifestándose públicamente sobre el que para ella es y será el gran proyecto personal y profesional de su vida: el libro sobre su hijo, Aless Lequio, el cual empezó a escribir el joven cuando comenzó su dura batalla contra el cáncer.

Ahora, a punto de cumplirse tres años desde su fallecimiento, la actriz ha querido continuar con el sueño de su primogénito, y ya casi tiene terminado esta novela que verá la luz en cuestión de meses, tal y como ella misma ha anunciado a través de su cuenta personal de Instagram.

La actriz ha compartido unas imágenes del interior de su hogar, y junto a un ordenador portátil en el aparece su hijo de fondo de pantalla, ha confesado lo siguiente: “Mi Aless, llevo mas de 8 meses inmersa en la escritura del libro que llevará en su interior la joya que empezaste. El mes que viene estará por fin terminado. Aun recuerdo el día que después de una quimio me dijiste: ‘mamá, cuando termine de escribirlo, lo publicaré y donaré los beneficios a la investigación del cáncer, pero no pudiste acabarlo. Me invade la rabia y el dolor infinito por todo”, ha confesado la protagonista visiblemente emocionada.

Ana Obregón y su hijo Aless FOTO: Instagram

Lo cierto es que Ana Obregón se siente una madre orgullosa cuando “una de las mejores editoras de este país me dice que lo que escribiste es impresionante y que tenías un gran talento”. La actriz, que durante meses lleva trabajando en la fundación que ha creado con el nombre de su hijo para ayudar a la investigación contra el cáncer, ha asegurado que lo que se recaude, será para este objetivo.