Anabel Pantoja comete una imperdonable infracción de tráfico

Anabel Pantoja está radiante de felicidad por tener al fin en sus brazos a la pequeña Alma, fruto de su relación con David Rodríguez. A él le ha dedicado una carta preciosa para dejarle claro que ahora es familia, a la vez que ha compartido hasta el más mínimo detalle de su llegada a casa con su retoño. Todo era felicidad e ilusión para ella y los suyos, aunque metiendo de por medio las redes sociales fácil es que le amarguen el instante. Algo con lo que ya contaría la influencer, a sabiendas de que cada palabra que pronuncia o gesto que realiza es analizado con lupa por sus fans, pero también especialmente por sus haters. Y es que su popularidad es un arma de doble filo y nada más dar a luz y mientras salvaba las distancias del hospital a su hogar ha recordado que no está nunca libre de crítica. Y esta vez con razón, pues al tratarse de una persona con una gran repercusión mediática, debería cuidar según qué detalles.

Y esto es precisamente lo que denuncian muchos de sus seguidores, después de ver horrorizados cómo viajaba plácidamente en la parte trasera del coche que le llevaba a su hogar, sin ninguna medida de seguridad. En redes sociales y en programas como ‘Espejo Público’ de Antena 3 se ha alertado del peligro de la última fechoría de Anabel Pantoja. El hecho de ir sin cinturón de seguridad abrochado no solo puede conllevar una sanción administrativa, sino también especialmente supone un peligro para su propia vida. Más teniendo en cuenta que toda su atención está fijada en su bebé, que está a su lado en su primer trayecto en coche de su vida, a la vez que la mamá graba el decisivo momento para retransmitirlo en directo en sus redes sociales. Cualquier imprevisto en la carretera resultaría fatal.

Desde que se supo que la sobrina de Isabel Pantoja estaba embarazada, todas las miradas se centraron en ella. Estos últimos meses su prima, Isa Pantoja, ha reclamado el foco al remover el dolor de durísimos episodios del pasado, además de con su propio embarazo. Pero la llegada de Alma al clan ha devuelto la atención en la influencer, muy a su pesar, pues esto se traduce en grandes dosis de polémica tan solo dos días después de la llegada de su pequeña. “Es una cagada hacerlo y mira la noticia tan trágica que hemos tenido hoy, y es una cagada no darte cuenta de que lo cuelgas”, decía Laura Fa en el citado programa recordando el accidente de Menorca en el que han fallecido seis personas por no utilizar el cinturón de seguridad. Una noticia que ha sensibilizado la opinión pública y que coincide con la infracción de Anabel Pantoja, lo que le ha hecho diana de las críticas.

Anabel Pantoja en la imagen de la polémica, sin cinturón de seguridad Instagram

Más al subrayar la idea de que si para mostrarte en público no te pones el cinturón, es que difícilmente en la intimidad se tenga ese gesto, lo que les ha llevado a muchos a preocuparse por ella y su equivocada acción. Sea como fuere, Anabel Pantoja, recién convertida en madre y en medio de una burbuja con la llegada de Alma, ha caído de nuevo en el lado oscuro de las redes sociales. El mostrar cada detalle de tu rutina hace que se relajen según qué aspectos. En su caso, ha sido el equivocado. No hay que descuidar nunca la seguridad, no solo por evitar accidentes o fatales consecuencias de los mismos. También para eludir la multa correspondiente que, en el caso de no llevar el cinturón de seguridad debidamente puesto, supone una infracción penalizada con 200 euros y 4 puntos del carné de conducir.