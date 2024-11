La emotiva carta de Anabel Pantoja a David tras el nacimiento de su hija: "Estas dos personas son mi familia"

Anabel Pantoja está en una nube desde que el pasado 22 de noviembre dio a luz su primera hija, la pequeña Alma, fruto de su relación sentimental con David Rodríguez, su pareja. La influencer dio a luz en Canarias y ya se encuentra en Villa Panto, su hogar, junto a la bebé, viviendo con mucha intensidad su recién estrenada maternidad.

Anabel Pantoja está experimentando una montaña rusa de emociones desde que nació su hija. Muy emocionada, la influencer no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su novio tras la llegada de su primer retoño, feliz de haber formado con él una bonita familia.

Junto a una emotiva fotografía de los tres, Anabel ha escrito: "No la has parido ni la has llevado dentro 9 meses. Pero has sido el mejor compañero y padre que he podido tener para esta aventura. Juro, que cada vez que te veo y te miro con ella, digo: "Dios, estas dos personas son mi familia"".

La emotiva carta de Anabel Pantoja a su novio David Instagram

Con esta instantánea, en la que aparece la pareja abrazada junto a la recién nacida en la cama del hospital, la influencer ha querido ensalzar la figura de su pareja David, con el que ha cumplido su sueño de formar una familia.

"En una nube y en shock"

"Mi estado: en una nube y en shock. Quería decir públicamente mi admiración y respeto a todas las madres que han parido hace 50 años, sin medios, adelantos y en sus propias casas, como mis abuelas. Todas ellas son unas súper heroínas. Y por supuesto, mi respeto a todas las madres. Ahora es algo que valoro y me eriza la piel solo pensarlo", escribió Anabel Pantoja horas después de dar a luz, poniendo en valor la valentía de todas las mujeres que han sido madres.

Anabel Pantoja llorando por los regalos que ha recibido tras el nacimiento de Alma Instagram

Desde que nació la pequeña Alma, la influencer no ha dejado de compartir en su perfil de Instagram, donde acumula casi 2 millones de seguidores, cómo están siendo sus primeras horas como madre y sus reflexiones más profundas. Esta mañana, la sobrina de Isabel Pantoja, sobrepasada por la emoción, ha publicado un story llorando agradeciendo algunos regalos que ha recibido tras dar a luz, desde un desayuno de su cafetería de confianza o varios ramos de flores. Es innegable que Anabel está viviendo con mucha intensidad su recién estrenada maternidad y no puede estar más feliz con esta nueva etapa.