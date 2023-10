La ansiedad por saber si Tamara Falcó está embarazada

El último año para la pareja formada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha estado repleto de emociones y grandes celebraciones. Desde su reconciliación, las pasadas Navidades, hasta su regreso de la luna de miel no han dejado de trabajar por fortalecer su conexión y construir una vida juntos.

Y es que uno de los momentos más esperados por la pareja es el nacimiento de su primer hijo y ampliar la familia que acaban de formar hace poco más de cuatro meses. Cosa que al parecer no lo tienen tan fácil, por lo que decidieron ponerse en manos de especialistas para conseguir los mejores resultados. Según las palabras de la directora del centro de fertilidad, en la que se vio a la pareja asistir, el objetivo que persiguen con sus pacientes es “buscar el origen del problema, el problema de salud que causa la infertilidad y por el que no se consigue embarazo. Hacer un diagnóstico exhaustivo para poder poner un tratamiento específico para ese problema”. La Naprotecnologíaes un tratamiento apto para todas las mujeres “permite monitorización reproductiva y tratamiento de salud ginecológica a través de tratamientos médicos, ya sean hormonales o no hormonales, y tratamientos quirúrgicos si es el caso, siempre de forma cooperativa con el ciclo menstrual”.

A pesar de las posibles dificultades que pudiera haber no han permitido que esto interrumpa su ritmo de vida y han continuado con su trabajo y sus escapadas. Este sábado 21 de octubre la marquesa compartía desde sus redes sociales una publicación desde un complejo donde ha podido “saborear el verano un poquito más”.

A raíz de que la marquesa de Griñón hiciera público su deseo de ser madre con Onieva, el foco mediático ha estado pendiente de su estado y esto ha repercutido en múltiples tertulias televisivas. Desde ‘Fiesta’, el periodista Sergio Garrido ha querido mostrar una actualización del estado de Tamara. Según el programa la marquesa habría acudido a una farmacia de Ibiza para comprar un posible test de embarazo. Y es que, aunque no han querido afirmar que el embarazo de la pareja era una realidad, han dejado caer que habría muchas posibilidades de que así fuera. Según el periodista, un contacto que estuvo con la marquesa en Ibiza ha expresado que en reiteradas ocasiones apareció el tema del embarazo. No es la única fuente que ha hablado sobre ello, Chus Martín, la representante de Tamara Falcó ha compartido un comunicado en el programa y aunque no ha querido afirmar dicho rumor, si ha expresado que esta sería una gran noticia.

Finalmente, la historia ha acabado en especulación. Ansiosos por que la pareja amplie la familia, se aprovecha cualquier gesto para sacar conclusiones precipitadas. En esta ocasión ha sido Paloma Barrientos quien corregía las hipótesis antes formuladas. En ese mismo programa ha comunicado palabras directas de la marquesa de Griñón: “embarazo cero”. De esta manera se ha desmentido el rumor sobre el anuncio más esperado desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva pasaron por el altar el 18 de julio.

Y es que, aún con las ganas que tiene la pareja de que esto suceda, primero deben terminar algunos asuntos importantes. El pasado jueves, en el ‘Hormiguero’ Tamara Falcó expresó su descontento sobre el piso que habían adquirido y reformado en Madrid: “la casa es muy moderna porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa”, afirmó en el programa.