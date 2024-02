Antonio Tejado: Narcisista, seductor y soberbio. ¿Qué encierra su mente?

Si aún le quedan ganas de cantar, María del Monte debería ir poniéndole música a «La balada de la cárcel de Reading», que escribió Oscar Wilde. Qué oportuno es este verso: «Cada hombre mata lo que ama». Con una mirada o con una palabra halagadora. «El cobarde con un beso. ¡El valiente con una espada!» No se puede describir mejor una traición como la de Antonio Tejado a su tía.

En la literatura española existe todo un género para personajes como él, la novela picaresca. Gente de baja condición y mal vivir, pícaros, espabilados, tramposos y desvergonzados quedan bien retratados en sus páginas. También en la psicología hay perfiles perfectamente trazados que podrían ajustarse, al menos a primera vista, a la personalidad de Tejado.

¿Quién se esconde detrás de este hombre que nació como personaje televisivo con un encanto natural, irresistible para muchas mujeres, si nos atenemos a sus múltiples conquistas, y capaz de convertirse en centro del universo sin mérito alguno? Le hemos pedido al psicólogo Miguel Ángel Rizaldos, autor de «¿Ser frágil es malo?», una aproximación a su perfil psicológico. En su opinión, de acuerdo con lo que transmite y advirtiendo que se necesitaría una evaluación exhaustiva, su personalidad se correspondería con la de una persona narcisista, adictiva y seductora.

Hay rasgos en él que delatarían ese perfil, como «mostrar una actitud de superioridad exagerada y necesitar constantemente del halago de los demás, creerse merecedor de privilegios y ser tratado de manera especial por ser quien es o considerar que merece reconocimiento por su superioridad, aunque no haya logrado nada».

Si repasamos sus imágenes en televisión, veremos las veces que hace alarde de sus talentos o esas fantasías de éxito, poder, belleza o incluso sobre pareja ideal, que finalmente se han visto evaporadas por no tener más consistencia que su imaginación. También está en este arquetipo, según nos indica Rizaldos, «criticar y tratar mal a las personas que creen poco importantes o esperar que le hagan favores especiales y que los demás hagan lo que quiere sí o sí».

Teniendo en cuenta esto, ¿cómo estará asumiendo todo lo que se le ha venido encima? «Las personas con esta personalidad narcisista tienen problemas para reaccionar ante lo que perciben como una crítica. Se comportan con poca paciencia o enfurecen cuando sienten que no tienen una valoración o un trato especial. Tienen continuos problemas de convivencia, tratan con desprecio a los otros creyendo así demostrar que son superiores», señala este profesional. Añade que les cuesta regular sus emociones y su conducta, mostrándose con mucha frecuencia de manera impulsiva.

El círculo más íntimo del sobrino de la cantante ha revelado un ritmo de vida de adicciones al alcohol y a ciertas sustancias, además de malas compañías y una forma poco transparente de ganarse la vida. Rizaldos indica que es común esa deriva en personas adictivas. «La necesidad de consumir tóxicos con frecuencia hace que no puedan pensar en otra cosa, que gasten dinero en el consumo incluso cuando no lo tienen y no puedan hacerse cargo de sus responsabilidades. Bajo los efectos de la droga, sus conductas son aún más peligrosas».

¿Cómo pudo engañar a su propia gente y embaucar a tantas mujeres? Es algo que Rizaldos observa en personas con rasgos de personalidad seductora. «Son gente extrovertida, que disfruta de situaciones sociales donde se sienten muy cómoda. Generalmente, muestran seguridad en sí mismos, intentando no mostrar dudas, incluso en situaciones que sería razonable tenerlas». Son rasgos que Tejado ya mostró en televisión y le ayudaron a forjar ese perfil que le ha llevado a prisión.