La secretaria de Adolfo Suárez llama mentirosa a Bárbara Rey: “Era demasiado hombre para tan poca mujer”

Bárbara Rey vuelve a estar en el ojo del huracán. Su libro de memorias está sacudiendo de nuevo los cimientos de diversas instituciones, a pesar de que el grosso de su intimidad ya ha sido vendida por fascículos en series de televisión, entrevistas y platós. Tanto por ella como por otros protagonistas de su truculenta historia, en la que el Rey Juan Carlos ha salido mal parado, mientras se trata de proteger a la Reina Sofía del escándalo. Pero la vedette no solo ha señalado al Emérito, sino también al que fuese clave en la Transición Española, el ex presidente de Gobierno Adolfo Suárez.

No está él para defenderse de lo que asegura que sucedió la artista. El político falleció el 23 de marzo de 2014, de ahí que sea su entorno quien se vea en la obligación de decir “basta”. No están conformes con lo que narra Bárbara Rey, como así ha hecho en la tarde de este jueves quien fuese su secretaria personal, Rosa María Beneit, que clama al cielo y se lleva las manos a la cabeza por lo expuesto públicamente y que resumen como “mentiras”.

Portada del libro de memorias de Bárbara Rey Plaza & Janés

La secretaria de Adolfo Suárez contra Bárbara Rey

La vedette no deja de granjearse enemigos, aunque confía en que el Rey Juan Carlos no está entre ellos y no la llevará a juicio, como así pretende con Miguel Ángel Revilla o Corinna Larsen. Ella mantiene que no ha hablado mal del ex Monarca, como tampoco piensa que así haya sido con Adolfo Suárez. En el capítulo que le reserva de sus memorias, subraya que mantuvieron una relación exclusivamente profesional y que no hubo ningún tipo de vínculo personal entre ambos. Habla de un encuentro en concreto, donde le advertía que su implicación a favor de UCD en las elecciones de 1977 le afectó de manera negativa. Algo que, según la secretaria personal del expresidente, jamás sucedió.

Así lo mantiene en conversación con ‘TardeAR’, donde ve imposible que se produjese tan profunda conversación al tratarse de un encuentro de tan solo cinco minutos: “No me cuadra nada de lo que ella cuenta. Es mentira, lo ratifico”, sentencia quien estuvo a su servicio durante cinco años. Recuerda que tan solo hubo una reunión entre ellos y que duró escasos minutos. Sí que recuerda una segunda cita, pero infructuosa: “La segunda vez que estuvo horas esperando con las piernas cruzadas, vestida de negro, pero jamás le recibió”.

Adolfo Suárez EFE Agencia EFE

“El despacho que ella describe era el de Aurelio Delgado, donde esperó el primer día hasta ser recibida”, matiza también dónde se produjo ese primer encuentro, que no sería en el despacho personal de Adolfo Suárez. Ante todo lo narrado por Bárbara Rey, no duda en calificar su testimonio de “calumnias” y llega incluso a sentenciar que “el presidente Suárez era demasiado hombre para tan poca mujer, es una mentira más de las muchas que dice. Como nadie le para los pies… han pasado tantos años que no hay testigos”, apunta.

Pero Rosa María Beneit va más allá y añade, en su opinión, qué estaba buscando Bárbara Rey al forzar encuentros con Adolfo Suárez. El primero de cinco minutos y el segundo infructuoso, que la secretaria personal del expresidente contextualiza en un objetivo certero: “Sabíamos todos lo que quería, que era sacar dinero”. Tan segura está de lo que dice, que incluso lo jura: “Puedo asegurar y jurar por Dios que lo que está comentando Bárbara es totalmente una calumnia, una mentira”, despeja sin opción a dudas sobre sus contundentes palabras.