Ariadne Artiles comunica el fallecimiento de su padre, Ángel

La modelo Ariadne Artile ha comunicado este sábado la triste pérdida de su padre, Andrés, que falleció hace siete días. Ha sido hoy, al cumplirse siete días, cuando se ha armado de entereza para compartir la noticia en sus redes sociales y rendirle su particular homenaje con un mensaje cargado de sentimiento:

"Una semana sin ti, papá, y aún no me lo creo. Es muy difícil encontrar las palabras. No he querido despedirme de ti de ninguna manera y hacerlo por aquí me parece un poco loco, pero si alguien tenía un mimo que se lo pisaba ese eres tú, papi, así que aquí estoy para presumir un poco más de ti", ha escrito mostrando su orgullo.

"No será una despedida sino un hasta siempre, papá, porque aquí estaré para honrar tu memoria y recordarle a tus nietas quién eres y lo que somos gracias a ti. Les diré que miren al cielo y te encontrarán en la estrella más grande. Te voy a echar mucho de menos papá. Te quiero siempre hasta el infinito y más allá...Tu primogénita", concluye.

Junto al texto, la modelo canaria, de 43 años, ha rescatado una galería de fotos. En la primera aparece abrazada a sus hermanos Aída, Tim y Raquel, y una bebé en brazos. mirando al mar. Su entrañable modo de recordarle refleja la cercanía del padre y el papel fundamental que ha jugado en la vida de la modelo.

Un pade ejemplar

Ariadne ha compartido en varias ocasiones cómo su padre fue un referente en su vida, destacando su dedicación y amor incondicional. En su libro "Pura Vida", le dedicó un bonito párrafo: "Mi padre lo hizo todo lo mejor que pudo: cambiaba pañales, daba biberones, hacía la comida, nos llevaba al colegio... algo que durante muchos años parecía ser exclusivo de las mujeres, hace ya 40 años algunos padres se dedicaban a ello. Cuando yo nací, el 18 de enero de 1982, mi padre aún estudiaba en la Universidad. Cursó dos años de Filología Inglesa para poder empezar a trabajar cuanto antes y así poder mantener a esa pequeña familia que había creado sin planearlo. Tenía solo 21 años".

Ángel Artiles arrastraba desde hacía tiempo problemas de salud. Finalmente, falleció el 31 de mayo de 2025. El 19 de marzo, con motivo del Día del Padre, Ariadne ya mostró su preocupación por su estado después de varios ingresos hospitalarios. A pesar de todo, confiaba en la recuperación de su "guerrero invencible".

Ariadne mantiene una relación sentimental desde 2010 con José María García Fraile, más conocido como Pepe García. Es hijo del periodista deportivo José María García y de Montse Fraile. A pesar de estar rodeado de familiares tan mediáticos, ha preferido mantener un perfil muy discreto. La pareja tiene tres hijas: Ari, nacida el 31 de diciembre de 2017, y las gemelas María y Julieta, que llegaron al mundo el 16 de abril de 2021.