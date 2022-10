Ariadne Artiles: “Existen ideas sobre la maternidad que no son reales»

Ariadne Artiles deja su paraíso isleño y vuelve a Madrid con su marido José María García Fraile y su tres hijas, Ari, Julieta y María. Este cambio no es definitivo porque mantendrá siempre su hogar en Las Palmas de Gran Canarias. Allí nació hace 40 años y será siempre el lugar perfecto para recargarse de energía una vez que la familia decidió instalarse de nuevo en la capital. Dice que se marchó con una niña y vuelve con tres. El parto de las gemelas fue complicado y tardó tiempo en recuperarse. Ahora se encuentra en plena forma y mantiene su actividad de siempre.

La modelo ha escrito un libro, «Pura vida» y mantiene su página web, ya que es muy activa en sus redes sociales y ahora acaba de presentar la campaña de la firma de gafas Yalea compartiendo protagonismo con Cindy Crawford.

¿Qué supone compartir campaña profesional con una estrella como esta modelo?

Un orgullo. Para mí es el icono. De las seis grandes top models, ella siempre ha sido mi referente. Cuando yo vivía en Estados Unidos había fotógrafos que me decían que tenía un aire a ella. Y después de haber tenido a las gemelas, trabajar con Cindy Crawford ha sido un lujo. Además, Yalea es una marca que tiene un proyecto importante en Nigeria para ayudar a las mujeres en el mercado laboral.

¿Y qué queda de aquella chica que decidió ser modelo con solo veinte años?

Le puedo decir que todo. Voy cumpliendo más, la vida va pasando, pero los principios están ahí, al igual que las inquietudes y las ilusiones. Y la fuerza para emprender proyectos la siento intacta. Mirar atrás y ver lo que he conseguido es un orgullo. Me siento la misma y con un camino todavía por recorrer.

El mundo de las modelos, y las medidas, está ahora más vigilado que antes...

Ahí estoy muy fuera de juego ya. Creo que las redes sociales han venido muy bien. Me parece que el hecho de que haya «influencers» hace que exista la diversidad. Y la verdad es que no hablaría tanto de medidas como de otras tendencias. Pelo blanco o negro, pecas o no pecas. Se crearon unos cánones de belleza irreales y ahora hay de todo y todo vale. Vemos mujeres reales que aparecen como tendencias y eso es importante.

¿Recuerda su primer trabajo en el mundo de la moda?

Cómo voy a olvidarlo. No tenía ni idea de lo que era una revista de moda ni tampoco estaba interesada en entrar en ese mundo. Lo que sí quería era tener unos ahorrillos cuando llegué a Madrid a estudiar Psicología. Tuve la suerte, por otra parte, de que Bruce Weber me eligiera para la primera campaña de Abercrombie & Fitch, y ahí empezó todo. Me recomendó que me fuera a Nueva York y es lo que hice.

Es canaria, ¿siguen siendo los grandes olvidados para los gobiernos?

Digamos que unas veces sí y otras no, pero no siento que estemos olvidados.

La Palma ha sido el ejemplo de la solidaridad con la erupción del volcán. ¿Cómo lo vivió?

Lo viví directamente, en primera persona, porque estaba en la isla de enfrente y fue un horror. Efectivamente, hubo solidaridad. Pero hay que reconocer que esas ayudas y ese dinero han llegado de forma muy lenta. Hay todavía mucho camino que recorrer.

Se fue a vivir a Las Palmas de Gran Canarias con su hija y allí nacieron las gemelas. ¿Vuelve a Madrid por alguna razón?

La verdad es que me fui de vacaciones y me quedé embarazada de ellas y mi vida se paró. No podía volar porque fue un embarazo de riesgo y me quedé en el mejor lugar del mundo con mi familia.No se trató de nada premeditado.

De hecho, tuvo problemas con el parto. ¡Qué dura es la maternidad!

Yo digo que vivo cansadamente feliz. Hay muchos mitos que no son reales. Por ejemplo, te dicen que es lo más idílico del mundo o que se trata de lo mejor que puede hacer una mujer en la vida. Y ni lo uno ni lo otro. La maternidad es un camino larguísimo lleno de obstáculos. Para quien tiene el sentido de la maternidad muy desarrollado es emocionante y apasionante. Y, para quien no, supone una frustración. Por eso surge «La vida madre», web de apoyo a las madres que desmitifica un poco lo que es la maternidad. Y ahora también hemos creado «La vida padre».

¿Cómo es un día cotidiano en su vida?

En Las Palmas, levantarme, dar el desayuno a mis niñas, vestirlas y ponerme a trabajar, porque tenía la oficina en casa. El teletrabajo con tres nenas es complicado.

¿Vivir en Canarias es más fácil que en Madrid?

Por supuesto, vamos a otro ritmo distinto.

¿Tiene algún nuevo proyecto?

Sale ahora mi segundo libro, «Pura vida madre», y sigo con Yalea. Tengo mis marcas, una colección que sale en dos meses y, además, abro en diciembre un complejo de apartamentos en primera línea de mar, en la playa de San Agustín. A decir verdad, no sé parar.