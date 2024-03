Así es la canción que Soraya dedica a su bebé fallecido

Fue el pasado mes de diciembre cuando la cantante Soraya anunciaba en "Semana" que esperaba su tercer hijo junto a Miguel Ángel Herrera. Sin embargo, el 18 de enero publicaba que había perdido a su bebé. Un duro golpe, sin duda, para toda la familia.

"Queridos amigos. No sé nos da muy bien comunicar este tipo de noticias, sabéis que siempre tratamos de mantener una línea alegre en nuestras redes, pero como en la vida no siempre puede ser así. En este caso no nos hubiese gustado tener que compartir esta noticia, pero pensamos que debíamos hacerlo por el cariño y el respeto que nos dais día a día a toda nuestra familia. Desgraciadamente, perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas", empezó escribiendo Soraya.

"Han sido momentos tristes, teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa, pero a veces los planes no están en las manos de uno.

Hemos dejado que pasara un tiempo para poder escribir estas líneas desde la calma, desde la razón y desde el amor, sin rabia de por medio", escribía entonces.

Ahora ha sido ella misma la que ha revelado que ha escrito una canción al hijo que perdió: "La semana que viene grabaremos el videoclip de mi nuevo single “ALAS". Ha sido la canción más difícil de cantar de mis 18 años de carrera. Un mar de lágrimas… pero merecerá la pena. Tenía que cerrar un ciclo que me ha marcado mucho, y lo haré con esta canción. Deseo de corazón que este tema pueda ayudar a muchas familias y muchos pequeños y pequeñas 'astronautas' que han volado a otros planetas 👩‍🚀🚀🪐", ha escrito. Además ha querido compartir con sus fans la letra de esta nueva canción.

"Os dejo un trocito de la letra: Cómo llegar hasta el sol / No se ha inventado ese avión

La ciencia no da con la solución / Para encontrarnos los dos / Voy a salir del planeta

Para llegar a tu estrella / No necesito la ubicación / Porque me guía tu amor / Porque yo… / Yo con tus alas sé volar / Y volar / Y volar / Tú me enseñaste a volar / A volar / A volar / Me abriste el cielo con tus alas / Y yo viajé donde tú estabas / Y del color de la esperanza / Tengo pintadas hoy tus alas…".

Una letra en la que subraya el dolor por no haber llegado a conocerle y sus esfuerzos por reunirse con él sin lograrlo. Aún así, el pequeño le da "alas" para continuar luchando.

La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar: "Qué letra tan preciosa... es balada?", "Eres luz amor", "Tía ya sé que lo importante está dentro, pero estas tannnn bonita!!!! Un beso grande", "NO PUEDO ESPERAR MÁS!", "Te/os queremos. Qué necesaria es la música como terapia. Deseando escucharte. ❤️❤️❤️", han sido algunos de los mensajes que ha recibido la artista.