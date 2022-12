Soraya Arnelas nos aclara cuál es su verdadera relación con Rocío Carrasco tras la polémica con los seguidores de Antonio David

Soraya Arnelas atraviesa en la actualidad un gran momento personal y profesional. Respecto a esto último, y además de sus conciertos, la extremeña ejerce como jurado cada viernes en el Mediafest Night Fever de Telecinco. Un trabajo que le ha dado alegrías pero que también ha supuesto las críticas de algunos seguidores que no han visto bien el hecho de que trabaje para esta cadena.

Arnelas, que no se caracteriza precisamente por morderse la lengua, no dudó en manifestarse al respecto y tampoco en mandar un mensaje a todos sus detractores.

Historias del Instagram de Soraya Arnelas FOTO: Instagram

“Para todas esas personas que me escriben por privado para decirme que mi carrera se devalúa por salir en Telecinco... Sabéis que rima con Telecinco, ¿no? Lo siento, pero no sé ser políticamente correcta y no puedo callarme las injusticias. O me quieres o me odias, yo no soy de medias tintas”, escribía la artista hace unas semanas.

Pero la tensión no terminaba ahí. Y es que unos días después, sin ella ser consciente del todo, la polémica volvía a rodearla a raíz de unos comentarios que esta hizo a través de su cuenta de Twitter, en los que hacía referencia a la palabra “trinker”, un término utilizado por los seguidores de Rocío Carrasco como un insulto hacia todos aquellos que apoyan a los Flores-Moreno.

La cantante Soraya Arnelas

Su tuit generó un gran revuelo en la citada red social y fueron muchos los que se sintieron ofendidos por su comentario, ya que no entendían que una artista de la categoría de Soraya se inmiscuyera en este tipo de polémicas televisivas.

Es por eso que hace tan solo unas horas la protagonista ha querido hablar con ‘LA RAZÓN’ para aclarar todas las dudas y cerrar filas en lo que respecta a este asunto: “Yo del asunto de Antonio David y Rocío no sé mucho, la verdad, porque no suelo meterme en asuntos de nadie. Pensaba que eso de ‘trinker’ era otra cosa, y jamás lo asocié a este asunto”, ha comenzado diciendo. “Luego me enteré de lo que era, pero claro, como no sé nada de esa historia... ¡Trinker en alemán significa borracho! Pero vamos, que por un oído me entró y por otro me salió porque no me afectan lo mínimo esas guerras”, desliza.

Por último, Soraya Arnelas ha querido aclarar cuál es su verdadera relación con Rocío Carrasco: “Trabajo con Rocío en el programa de los viernes y es muy cariñosa y educada. No puedo decir nada malo de ella”, concluye.