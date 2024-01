Soraya Arnelas reaparece con una firme decisión tras la pérdida de su bebé

Soraya Arnelas vive uno de los momentos más dolorosos de su vida después de la perdida de su tercer hijo. Han pasado algunas semanas desde que sucedieran los hechos, pero no fue hasta que el pasado jueves que la cantante diera a conocer la triste noticia: “Perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas. Han sido momentos tristes, teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa , pero a veces los planes no están en las manos de uno”, un comunicado que al momento se ha llenado de comentarios de apoyo y cariño por parte de sus fans.

Al inicio de esta semana Soraya ha querido pronunciarse de nuevo en sus redes sociales para mostrar que, pese al duelo, la pareja sigue hacia delante y no se ha tomado un descanso muy largo antes de regresar a sus proyectos laborales.

“Es increíble la cantidad de historias que he leído estos días de familias que han pasado por lo mismo que nosotros, he leído miles de mensajes de mujeres que han querido compartir un trocito de sus vidas conmigo, y me he dado cuenta que esto pasa muchísimo más de lo que la gente piensa. Se habla poco de ello porque es un tema muy privado y muy doloroso pero está bien compartirlo y por supuesto es bueno hablarlo, lo cual acelera el proceso de cura. Así es que muchísimas gracias a todas las que habéis compartido conmigo estos días. He recibido vuestros abrazos”, compartía desde su perfil de “Instagram”.

La familia sigue procesando el duro desenlace y por ello la cantante no ha estado tan pendiente de sus redes, pero no pierde la oportunidad para comunicar que sigue “activa” en su trabajo “nuevas canciones y composiciones”. Finalmente, tras sopesar las opciones ha decidido volcarse en su trabajo y continuar con sus proyectos: “Una gira que inicialmente no se iba a hacer pero que ahora estamos preparando con muchas más ganas si cabe y además actuaciones y conciertos próximos que os iré anunciando. Quiero agradecer a todas las personas que nos paran por la calle para mandarnos mensajes de ánimo. No nos molestáis, nos agrada muchísimo que nos sintáis como si fuéramos de vuestra familia y apreciamos el cariño con el que nos tratáis siempre a mis hijas, a mi marido y a mi”, concluye la artista en su mensaje. Y es que poco a poco está retomando el ritmo en sus actividades del día a día y, aunque dedica el “tiempo que se necesita a cada cosa”, la decisión de continuar con su gira es ahora más firme que nunca.