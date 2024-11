Así fue el parto de Anabel Pantoja

Fiel a sus fans, Anabel Pantoja ha querido compartir con ellos cómo fueron las 48 horas previas al nacimiento de su hija, Alma. Desde las primeras contracciones al momento en el que ya tiene a la pequeña entre sus brazos. "El regalo que me dio David Rodríguez y la vida. Gracias Princesa porque has sido lo mejor que he podido hacer en estos 38 años que tengo. Eres ya para siempre y vamos a protegerte con la VIDA", escribe junto al vídeo.

Además, la influencer ha aprovechado para dar las gracias a todo el equipo sanitario que le atendió durante el alumbramiento: el doctor Ramón Santana y la matrona Marta. "Sin ellos no hubiera sido posible, sois mis ÁNGELES. Por supuesto a mi doctor Carlos Blanco-Soler y la enfermera Lucía por todo mi embarazo. Os echaré de menos".

El vídeo resume las 48 horas previas a convertirse en madre. En todo momento, la sobrina de Isabel Pantoja estuvo acompañada de su madre, Merchi y también por su suegra, así como de su pareja con quien acudió de madrugada al hospital cuando ya el nacimiento era inminente.

El vídeo concluye con Anabel Pantoja y la pequeña Alma en brazos en el paritorio. La sobrinísima da el pecho a su pequeña, para crear vínculo. Un momento íntimo que Anabel ha compartido con sus 2 millones de seguidores.