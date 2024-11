Anabel Pantoja cuenta su experiencia como madre cinco días después de dar a luz

Anabel Pantoja está viviendo sus primeros días como mamá, una aventura que siempre ha soñado y cuyo proceso ha sido duro, pero parece que ha merecido la pena. Está encantada con su hija Alma, que ahora se ha convertido en la protagonista de todas sus atenciones. Eso sí, está agotada y es que han sido cinco días muy intensos: “No me da la vida”, reconoce. La influencer ha querido compartir con sus seguidores de Instagram cómo está viviendo la experiencia, a punto de cumplirse la primera semana de vida de su retoño. La niña llegó al mundo el pasado 23 de noviembre, siendo muy esperada, pues no solo sus padres estaban ahí, sino también su abuela Merchi y los padres de David Rodríguez, deseosos también de ejercer de abuelos. Una inestimable ayuda para los primeros días con la criatura en casa, hasta que se adaptan a su cambio radical de vida.

Y precisamente sobre esto ha reflexionado Anabel Pantoja con su horda de seguidores. Lo primero que ha querido es agradecer la ayuda que le está prestando su madre, quien se ha instalado en Gran Canaria hasta finales de enero, como así desveló Belén Esteban este lunes yéndose de la lengua. “Estoy con una ayuda impresionante. Menos mal que mi madre se ha venido aquí”, reconoce la influencer, que no resta valor a su chico, quien también está al pie del cañón: “David está al cien por cien, no, al doscientos”, le atribuye orgullosa. Y es que ella aún está a medio gas, recuperándose de su paso por el hospital y adaptándose poco a poco a la llegada del bebé a ‘villa Panto’, lo que puede llegar a abrumar para una mamá primeriza: “La verdad es que es un mundo nuevo que te atrapa”, reconoce.

Como han confesado ya otras muchas influencer en su afán de comentar cada detalle de su rutina como madres, el momento de ducharse se ha convertido su favorito del día. Ese instante para ella sola, sin ruidos, sin preocupaciones, en los que encuentra cierta paz: “¡Cómo es el momento ducha! La suerte que estoy teniendo porque mi madre se puede quedar con la niña o David”. Tan cómoda se encuentra, que incluso aprovecha para hablar desde ahí con sus amigos “para socializar y que me cuenten cosas. Es mi momento. Salgo y me pongo mis cremitas”, detalla su rutina como buena influencer. Es más, sube la apuesta y más tarde confiesa que ha grabado el parto de su hija Alma, aunque no dice si acabará publicándolo o no.

Y con cinco días de experiencia como mamá, Anabel Pantoja no puede más que quitarse el sombrero y aplaudir a Marta Riumbau. Su amiga influencer también ha sido mamá recientemente, pero ella en solitario, lo que supone un reto aún mayor que su amiga ha querido destacar ante sus fans: “Ole tú, eres la Messi de esto. Entiendo que te habrán podido ayudar al principio, pero estás dándolo todo. Incluso te veo haciendo tu contenido todos los días. Sin soltar a tu bebé. Yo no sé si lo hubiera podido conseguir, entiendo que sí. Te lo juro que te tengo en mente y eres una crack”, le reconocía.