Así es Kai Trump, la nieta favorita de Donald Trump: multimillonaria, golfista a los 17 años e "influencer"

En los últimos díasKai Trump, la nieta favorita de Donald Trumpha cobrado un gran protagonismo por el apoyo a su abuelo. La joven influencer de 17 años participó en la Convención Republicana donde dio un discurso en el que confesó que su abuelo era una gran inspiración para ella. Kai acumula en redes más de 900.000 seguidores.

¿Quién es Kai Trump?

A su temprana edad, la nieta de Trump es golfista profesional, afición que comparte con el republicano. Nacida en 2007, la joven es hija de Donald Trump Jr., el primogénito del futuro presidente, y de Vanessa Kay, heredera de una gran fortuna. Tiene cuatro hermanos con los que mantiene una excelente relación, así como con sus padres, a pesar de haber sufrido en su separación.

Apoyo fundamental de su abuelo, Donald Trump

Kai ya ha anunciado en redes que planea filmar la investidura de su abuelo, ofreciendo a sus fans una "visión desde dentro" de uno de los acontecimientos más seguidos en todo el mundo. En su canal de YouTube ha comentado lo feliz que está ante la llegada de ese día: "Normalmente no me pongo nerviosa por ciertas cosas, pero la investidura... no estoy nerviosa, simplemente emocionada. Tengo mariposas en el estómago, estoy deseando que llegue".

Un poco más de nerviosismo le produce la elección de su estilismo para ese día. En el mismo clip, confiesa que tiene grandes esperanzas en el mandato de su abuelo: "Creo que estos próximos cuatro años van a ser los mejores cuatro años que EEUU haya tenido en mucho tiempo. Estoy muy feliz por él", termina.

Cuáles son sus estudios

Kai fue bautizada con ese nombre en honor a su bisabuelo materno, el músico de jazz danés Kai Ewans. Estudia en Palm Beach, en la Benjamin School, una de las escuelas más prestigiosas de Florida y en la que también estudian los hijos de Tiger Woods. En sus redes ya ha anunciado que al acabar la secundaria estudiará en la Universidad de Miami.