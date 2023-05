Así es Michaela Sorle, la nueva conquista de Iker Casillas

Iker Casillas tiene nueva pareja. Se llama Michaela Sorbe y tiene 36 años. Es una conocida modelo sueca, que también ha hecho sus pinitos como actriz, y que participó en el certamen Miss Polonia 2005.

La revista "Semana" ha pillado a la pareja disfrutando de una cena en Madrid. Según la revista, Sorle empezó su carrera como modelo en el año 2004. Además de haber trabajado como maniquí para distintas marcas y desfilar en distintas pasarelas, también ha trabajado como actriz en series de televisión. En 2021 participó en el reality "True Love", para encontrar el amor.

Según la prensa de ese país, sus orígenes son polacos, esto explica su vinculación con esta tierra. La pareja viajó en abril a Varsovia.

A pesar de ser una artista bastante conocida en su lugar de procedencia, Michaela tiene su perfil de Instagram cerrado, lo que sorprende para una modelo que vive de su imagen.

Ella misma ha confesado ser cauta con la fama. "Ser modelo no era mi sueño de niña. En realidad era bastante tímida y no pensaba en el modelaje en absoluto", ha asegurado en una entrevista a 'Makiash', un medio especializado en cosmética. "Cuando me descubrieron pensé que sería divertido probar. Cuando empecé a trabajar pronto me di cuenta de que se me daba bien y me enamoré de esta profesión y de todo lo que me ha enseñado. Como modelo puedes viajar a lugares extraordinarios de todo el mundo y trabajar con gente increíble y extrovertida. Eso es lo mejor de esta profesión".