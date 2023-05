Iker Casillas: así es su vida cuatro años después de estar al borde de la muerte

Hoy es un día muy especial, y de duro recuerdo, para Iker Casillas. En la misma fecha de hace cuatro años sufría un infarto agudo de miocardio que casi le cuesta la vida. El ex portero del Real Madrid confiesa que «volví a nacer de nuevo». Él no fue consciente de la agónica situación. Estaba entrenando con su equipo de entonces, el Oporto, y comenzó a sentirse mal: «Caí al suelo mientras entrenaba, no podía casi ni respirar, buscaba una vía de oxígeno que ni llegaba, me retorcía. Sentía un dolor muy agudo en el pecho…». Inmediatamente, los servicios médicos del conjunto portugués le llevaron a un hospital. El diagnóstico era claro y le operaron de urgencia. Aquella rapidez le salvó la vida.

De aquel 1 de mayo al que hoy celebramos, la vida de Iker ha dado un giro de 180 grados. En todos los aspectos. Primero, tuvo que abandonar el fútbol en activo, y dos años más tarde, el 12 de marzo del 2021, Iker y su hasta entonces esposa, la periodista Sara Carbonero, anunciaban mediante un comunicado su ruptura matrimonial. Se acababan así 11 años de amor en los que habían nacido dos hijos que se quedaron a vivir con su madre.

La separación fue amistosa, como lo demuestra el que, hace apenas unos meses, Casillas mostró su total apoyo a su ex pareja cuando Sara tuvo que ser intervenida de un problema derivado del cáncer que le diagnosticaron poco antes de que su todavía marido sufriera el infarto. Hoy, los dos han rehecho su vida sentimental.

Una nueva ilusión

A Iker se le ha visto junto a la periodista deportiva Ana Quiles, que trabaja en una cadena de televisión en Roma. Allí les pillaron los paparazzi por primera vez, y sabemos que Iker ya se la ha presentado en Madrid a sus amigos más íntimos. Intentan llevar su relación de una manera discreta. Casillas siempre ha huido de airear datos de su vida personal. Ya lo hizo cuando estaba unido a Sara y sigue el mismo camino ahora.

En el caso de Sara, mantiene una relación con el músico y técnico de sonido Nacho Taboada, con el que comenzó a salir hace un año, poco más tarde de romper con el cantante Kiki Morente. Los hijos de la comunicadora, Martín y Lucas, ya conocen al novio de su madre, pero parece ser que aún no se han visto con la novia de su padre. Iker quiere ir despacio en este sentido y prefiere esperar a que la relación con Ana se afiance para propiciar ese encuentro.

El próximo 20 de mayo, Casillas celebrará su 42 cumpleaños, o, como el mismo dice, «el cuarto de mi segunda vida». Y sería una buena fecha para que Ana conozca a los hijos de su chico. Ese día, habrá reunión familiar alrededor de la tarta y la pareja del deportista bien podría formar parte del grupo.

Desde su separación de Sara, se le ha relacionado también con otras mujeres. Una de ellas es la influencer Rocío Osorno, otra, María José Camacho, la viuda del que fuera portero del Fútbol Club Barcelona, Francesc Arnau, la ya citada Ana Quiles, y hace pocas semanas apareció en un restaurante con una desconocida y atractiva acompañante, con la que estuvo cenando en un conocido restaurante madrileño. Pero los rumores apuntan a que se trata de una buena amiga, nada que ver con la relación que le une a Ana, con la que va afianzando su «noviazgo» poco a poco, se nota que existe entre ellos una gran complicidad.

Muy activo en su trabajo

En el plano profesional, es adjunto a la dirección general de la Fundación Real Madrid, preside la Iker Casillas Academy, un centro de alto rendimiento para futbolistas jóvenes, tiene negocios inmobiliarios, protagoniza anuncios publicitarios y colabora como comentarista en programas deportivos, tal y como ocurrió en el pasado Mundial de Qatar, contratado por TVE.

También se encuentra muy activo en las redes sociales, donde se ha abierto ahora un canal de Twitch en el que desembarcado con el seguimiento al proyecto de Gerard Piqué e Ibai Llanos, la Kings League, una competición de fútbol 7 en la que es presidente y entrenador de uno de los equipos.