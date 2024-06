Así vive ‘El Yoyas’ sus primeros días en prisión: buen comer, buenos amigos y mucha guasa

El pasado miércoles, Carlos Navarro, popularmente conocido como ‘El Yoyas’, fue detenido y devuelto a la prisión de Brians 1 de la que se escapó aprovechando un permiso penitenciario. Después de dos años huyendo de la justicia, ha regresado para continuar con su pena de cinco años y ocho meses de cárcel por los episodios de malos tratos contra su exmujer, Fayna Bethencourt. Una condena que, obviamente, se verá incrementada por su huida. Después de pasar sus primeros días entre rejas, se han conocido algunos detalles sobre cómo se está adaptando a su renovada condición de recluso. Él, con mucha guasa, presume de no estar tan mal como se podría uno imaginar, pues incluso dice estar comiendo a cuerpo de rey y disfrutando de los placeres de la vida carcelaria con mucho gusto. La polémica continúa.

Carlos Navarro, "El Yoyas" larazon Mediaset

‘El Yoyas’ se escondió durante un año y medio en una masía de Anoia en Barcelona, pero se siente cómodo en prisión. Su abogado asegura que está “de buen ánimo y con apetito”. Y eso que huyó de la cárcel por “depresión”, al conocer que la justicia le privaba de ver a sus hijos, a los que también maltrató y vejó: “Esto es la muerte civil y a este hombre ya le da todo un poco igual”. El letrado que vela por sus intereses ya ha ido a verle a prisión para ingresarle el dinero del peculio que le ha entregado la familia para que pueda comprar tabaco, bonos de la cafetería y otros productos en el economato, tal y como desvelaba Mayka Navarro en ‘Vamos a ver’ tras hablar con el abogado.

Al parecer, el regreso a prisión de Carlos Navarro está siendo muy positivo para él, pues habría sido recibido con los brazos abiertos por el resto de reclusos: “Dice que ha conocido a un par de presos que coincidían en su módulo con los que confesó que se iba a llevar muy bien”. Pero, más allá de tener buenos amigos entre rejas, parece que la comida también le supone un plus a tener en cuenta, porque ya se mostrado “encantado” y reconoce que “si lo llega a saber no monta toda esta historia de prófugo, porque en la cárcel se comía mejor que en la mili”. La periodista reconoce que “está muy gracioso, me imagino que cuando pasen los días en la cárcel se le acaban las ganas de hacer bromitas, porque además de la condena por maltrato continuado a su expareja y madre de sus hijos, se sumará la de todo este tiempo por estar huido de la justicia. A ver en qué acaba, pero desde luego tendrá unas repercusiones judiciales y penales esta huida de 19 meses hasta ser detenido”.

Fayna Bethencourt y Carlos Navarro, en una imagen de archivo/Foto: Gtres larazon

Algo que ya adelantaba su propio abogado al admitir que la huida no le ha favorecido lo más mínimo: “Es un auténtico desastre, porque ahora estaría contemplando para Navidad quizá un primer permiso, habiendo cumplido dos años de cinco. La apuesta suya era de estar escondido en el bosque, pero yo no puedo validar esto”. Aun así, el letrado de ‘El Yoyas’ le recomienda “armarse de paciencia, espero que aquí se adapta rápidamente porque claro, ahora empieza a cumplir. Cuando alguien se distrae el tiempo pasa rápido, ¿no? No tendría que haberlo hecho de esta manera, pero ya sabemos lo que hay”, se resigna. Pese a todo, El exmarido de Fayna Bethencourt adelanta que “recibirá la primera visita de sus padres, su pareja y su hermana”, en breve, por lo que tendrá un apoyo extra al que suponen sus compañeros de celda.