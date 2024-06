La desgarradora carta de Mercedes Milá a Fayna tras la detención de Carlos ‘El Yoyas’

Ha costado mucho darle ‘caza’, pero al final Carlos Navarro, popularmente conocido como ‘El Yoyas’ ya ha sido detenido. El polémico concursante de ‘Gran Hermano’ ya se encuentra cumpliendo condena en prisión por los episodios de malos tratos a su exmujer, Fayna Bethencourt. La justicia dictó en su contra, pero él huyó y permaneció casi dos años en paradero desconocido, aunque concediendo entrevistas y disfrutando de una libertad que no se había ganado. Este revuelo ha provocado que Mercedes Milá, mítica presentadora del reality en el que la pareja se conoció, rompa su silencio para poner los puntos sobre las íes, mandarle un mensaje directo a la víctima de violencia de género y, de paso, confesar cosas que nunca antes había pronunciado en público sobre ambos concursantes.

“Gran Hermano me dejó muchas escenas grabadas para siempre. De las más delicadas no he hablado nunca por respeto a los protagonistas, pero lo de hoy es diferente”, comenzaba a redactar una larga carta directa a Fayna y publicada en su perfil personal de Instagram. Aunque ella reconoce que ha sido testigo de muchas historias de amor durante el concurso, quizá la que más le ha marcado haya sido esta: “El amor de Carlos y Fayna fue una relación vivida minuto a minuto por los millones de espectadores que veían el programa con fruición y, por supuesto, por el equipo que lo hacíamos. Pero no tardaron en llegar los malos modos y las escenas violentas que obligaron a los responsables a expulsarlos de La Casa”, recuerda.

Mercedes Milá continúa recordando cómo ‘El Yoyas’ pasó por el plató de ‘Gran Hermano’ tras su expulsión para someterse a su interrogatorio: “Al salir cayó en mis manos y recuerdo que le hice una entrevista sin piedad, pero dejando especio para el arrepentimiento. Él lo agradeció”. Eso sí, nada pudieron hacer para evitar que la relación entre Carlos y Fayna continuase fuera de la casa de Guadalix, pues “acabado el programa vivieron juntos y tuvieron hijos. Él escribía poesía que traía a nuestra librería con la esperanza de venderla, pero no lo conseguía”. Esta faceta sensible le despistó de su perfil violento, lo que hizo que Mercedes Milá no fuese consciente “del infierno que vivía Fayna y los niños”. Algo de lo que fue conocedora “cuando lo juzgaron y lo condenaron” a cinco años y ocho meses de prisión por malos tratos y lesiones contra su exmujer.

Ahora, echando la vista atrás, Mercedes Milá se apena de no haber sido consciente que “Carlos Navarro era un maltratador de libro y, a pesar de eso, Fayna Bethencourt tuvo que luchar a brazo partido para que la justicia la escuchara, admitiera sus pruebas y la protegiera del padre de sus hijos”. Al final la justicia funcionó e ingresó en la cárcel, pero aprovechando un permiso huyó durante dos años, hasta que el pasado miércoles fue detenido para continuar cumpliendo su pena en la cárcel de Brians 1. Algo que, para la presentadora supuso “una alegría de saberlo en prisión”, lo que reconoce que es “amarga, pero es justa y, sobre todo, segura”. No quiere despedirse sin mandarle un mensaje directo a Fayna tras la angustia que ha estado soportando estos años: “Qué grande has sido durante todo este tiempo eterno. ¡Nos has dado tantas lecciones a todos! Tus ojos azules han visto lo más negro del desamor y, sin embargo, has mantenido una dignidad asombrosa. Te dejo aquí mucho amor para ti y para los niños a los que conocí cuando eran muy pequeños en la Librería Bernat, en mi librería, donde su padre quería vender aquel libro de poesías”, concluye.