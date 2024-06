Así han sido las primeras horas de "El Yoyas", en prisión

Ayer, sobre las 13:20 y después de su detención en una masía en Anoia en Barcelona, Carlos Navarro "El Yoyas" fue desplazado al juzgado de guardia de igualada donde le derivaron a la prisión Brians 1, en Barcelona donde cumplirá condena, tras estar fugado 19 meses.

En su nueva vida como recluso, Navarro se ha mostrado "de buen ánimo" y con apetito", y no parece los escabrosos sucesos que le han llevado a estar entre rejas hayan hecho mella en su carácter. Más bien al contrario, según ha relatado su abogado, Esteban Gómez.

"El Yoyas" fue detenido el miércoles 26 de junio a las 6 de la mañana en la localidad catalana de L'Anoia, donde se escondía tras pasar año y medio en busca y captura después de ser condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria a cinco años y ocho meses de prisión por violencia de género contra su exmujer,Fayna Bethencourt y maltrato a sus dos hijos menores. Carlos y Fayna se conocieron durante la participación de ambos en la segunda edición del reality de Telecinco "Gran Hermano". Allí el ahora detenido protagonizó algunas escenas de violencia que le valieron la expulsión inmediata del concurso.

En su primera visita a "El Yoyas" en prisión, su abogado ha admitido que su huida no es nada bueno para su condena, que se verá ampliada por quebrantamiento de la pena. "Es un auténtico desastre, porque ahora estaría contemplando para Navidad quizás un primer permiso, habiendo cumplido dos años de cinco. La apuesta suya era de estar escondido en el bosque, pero yo no puedo validar eso". Sobre su estado de ánimo, el abogado se ha animado incluso a contar la broma que el detenido ha gastado al decir "caray, tenía que haber venido antes porque se come mejor aquí que en en la mili".

El abogado justificaba la decisión de Carlos de huir por "depresión" al enterarse de que por sentencia no podría volver a ver a sus hijos. "Esto es la muerte civil y a este hombre ya le da todo un poco igual", ha argumentado para justificar su evasión.

Además ha revelado que "le he ido a ingresar dinero del peculio de parte de la familia, pero bueno, aquí ya es que te atienden. Ya tenía los vales de tabaco, una muda para él. Y entonces le he visto animado. Y bueno, armarse de paciencia, espero que aquí se adapte rápidamente porque claro, ahora empieza a cumplir. Cuando alguien se distrae el tiempo pasa rápido, ¿no? No tendría que haberlo hecho de esta manera, pero ya sabemos lo que hay", ha concluido.