Athenea Pérez, Miss Murcia: «La lucha racial y de género van de la mano»

Nacida y criada en el emblemático barrio de San Antón de la capital del Segura hace 27 años, Athenea se siente de su tierra. Murciana de los pies a la cabeza, independientemente de sus raíces guineanas. Una serie de comentarios deplorables y racistas después de que fuera elegida reina de la belleza por su región natal y aspirante a Miss Universo la ha llevado a titulares. «Se ve que no encajo en el prototipo de murciana», nos dice.

Lo primero de todo… ¿Qué es para usted ser murciano? ¿Y ser español?

Para mí, un murciano es aquel que ama y adora su región. Cada rincón de Murcia es maravilloso. Y ser español es un poco más de lo mismo, pero a gran escala. Es estar orgulloso de nuestro país, de nuestra historia, de donde venimos. Aceptar que somos fruto de muchas mezclas, algo que hace maravillosa nuestra cultura. Ser español es un cómputo de todo.

No es la primera vez que representa a la Región de Murcia en un certamen. ¿Le han atacado más veces por su color de piel?

En cuanto a algo público, creo que es la primera vez que me atacan por mi color de piel. Y pienso que no es porque antes no me quisieran atacar, sino que la razón está en las redes sociales. Forman parte de nuestro día a día y antes, simplemente, sí existían, pero eran un complemento y no una extensión de nosotros. Ahora es más fácil opinar y esconder la mano.

¿Considera a nuestro país racista?

No se debe generalizar, pero, al final, nos encontramos en una situación bastante complicada a nivel ideológico. Vemos cómo partidos, o un partido en concreto, ha recibido un apoyo abismal con los discursos de odio. Se le está dando popularidad al partido que yo considero racista. Me parece completamente triste.

¿Cómo gestiona los mensajes de odio que recibe?

Los gestiono bastante bien. Desde pequeña, mi madre me ha inculcado que no debo sentirme de menos por un insulto racista. Esos comentarios reflejan únicamente la mentalidad y las carencias, tanto culturales como de educación, que tiene la persona que los hace. Pienso que si me insultan por mi color de piel es porque no tienen otra cosa por la que hacerlo. Y eso es porque lo estoy haciendo bien en la vida.

¿Se considera feminista? ¿Cree que la lucha racial y la de género van de la mano?

Obviamente. Lucho por un mundo más igualitario. Por una igualdad de género. Todas las mujeres deberíamos ser feministas, así lo creo. Respecto a la otra cuestión, definitivamente sí, todo va de la mano.

Se define como una mujer de armas tomar. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?

He llegado hasta aquí por mi propio pie. No tengo ningún padrino. En cuanto a la escuela de la vida, me considero autodidacta. Y es de las cosas que más orgullosa me siento en mi vida.

En algún momento, por su aspecto físico, ¿se ha sentido tratada como un objeto?

En mi opinión, no. En algún momento hay gente me habrá visto como una cara bonita.

¿Dónde pasó su infancia?

Mi infancia la he pasado en Murcia, en el barrio de San Antón. En la calle jugando, con los vecinos… Entre el parque, los tapices de gimnasia de mi colegio.

El mundo de la moda siempre ha estado en el punto de mira por sus cánones de belleza. ¿Ha sufrido comentarios negativos sobre su cuerpo?

Sí, he sufrido comentarios negativos. Al final es un mundo que ,gracias a Dios, poco a poco está cambiando y cada vez es más diverso. Y eso es una maravilla porque más personas van a poder sentirse identificadas. Pero esto no ha sido de repente. Es un camino muy lento y y en ese camino me han llegado a decir que estoy fuera de medidas, «estar gorda» para ellos, y es muy duro. Para el mundo real, eres una chica delgada, pero que luego en tu profesión te están pidiendo todo el rato que bajes de peso. Y tú no puedes porque ya eres delgada. Es muy duro.

¿Qué consejo le daría a alguien que comienza en el mundo del modelaje?

Que en un principio se lo tome como un «hobby» y que no deje de lado sus estudios. Y que nunca jamás ponga en riesgo su salud física o mental por perseguir ese sueño. Y esto no significa conformismo.

¿De dónde le viene el sueño de ser modelo? ¿Tiene un plan b?

Desde pequeña me ha gustado mucho la moda, pero al ser gimnasta profesional, no lo tenía en mente. Entré en la moda por un concurso de cazatalentos y gané. Pasó de ser un «hobby» a una parte de mi vida.. Y sí, tengo un plan B. He estudiado Marketing y Publicidad y me encantan los medios de comunicación.

¿Cómo se definiría?

Camaleónica, resiliente y muy profunda.

¿Qué es la fama para usted?

Es hacer bien mi trabajo. Da igual el sector a que te dediques. Si tú haces bien tu trabajo, tu nombre va a sonar.

¿Cómo gestiona el estrés?

Separando los problemas de uno en uno. Los separo y busco solución. Así organizo mi mente y me da tranquilidad.

¿Cuál es su idea de la felicidad?

La paz mental. Por cosas de la vida me he tenido que enfrentar a varias situaciones muy duras, por eso, lo que valoro es la paz mental.