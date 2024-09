Bárbara Rey y Don Juan Carlos I se cruzan en el lugar de nacimiento de la artista

Ironías de la vida, en Totana, la localidad murciana donde nació Bárbara Rey, la calle dedicada a la artista se cruza con la deJuan Carlos I. Puede parecer una broma que remueve episodios del pasado, pero es una realidad que causa hilaridad a los malpensados. Las redes sociales se han llenado de comentarios jocosos, como el siguiente: “Los que ponen el nombre de las calles en Totana tiene mucha guasa”, o “son unos visionarios”.



Precisamente, Bárbara se encuentra este lunes en este pueblo murciano, disfrutando de unos días con sus amigas de la infancia, y mañana martes actuará en el teatro Victoria, de Hellín (Albacete), con su espectáculo “Una noche Bárbara”. Aunque se había dicho que iba a cancelar dicha gala, porque se encuentra muy baja de moral por la guerra mediática con su hijo, si no surgen imprevistos, la veremos subirse al escenario junto a otros artistas que pertenecen a su equipo.

Bárbara Rey Gtres



Mientras tanto, su hijo Ángel, al que su hermana Sofía ya no considera miembro de su familia, sigue insistiendo en que nadie le va a hacer callar, y que no tiene miedo a las represalias judiciales de su madre y su hermana. Las abogadas de la artista ya dejaron claro en La Razón que existe la posibilidad de presentar una demanda por lo penal contra Ángel, lo que podría acarrear pena de cárcel. La misma Sofía ha dejado muy claro que no le importaría ver a su hermano en prisión.